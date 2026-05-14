Concierto Apertura del Coro Polifónico Municipal

Nogoyá

Desde la Coordinación de Cultura, Educación y Turismo del Municipio de Nogoyá, informaron que el próximo domingo 17 de mayo, a partir de la hora 20.30, el Coro Polifónico Municipal de Nogoyá realizará el “Concierto Apertura 2026”, en la sala Manuel Belgrano de la Sociedad Italiana.

Además, comunicaron que en esta oportunidad será a beneficio de la Asociación Cooperadora del Hospital San Blas, con una entrada de $10.000.