La cafeína no genera energía, solo retrasaría la fatiga, según estudios científicos

Investigaciones recientes revelan que el efecto estimulante de la cafeína enmascara la fatiga y suprime la sensación de agotamiento.

La imagen del café como aliado indiscutible de la salud se debilita ante la evidencia científica más reciente. Investigaciones publicadas por el Journal of the International Society of Sports Nutrition y StatPearls/National Library of Medicine advierten que, lejos de ser un estimulante inofensivo, el café —a través de la cafeína— puede ocasionar efectos secundarios y riesgos que la mayoría de los consumidores desconoce o minimiza.

La cafeína funciona como un estimulante del sistema nervioso central que no aporta energía real, sino que bloquea la acción de la adenosina, una sustancia que genera la sensación de cansancio. Al inhibir la adenosina, la cafeína provoca un estado de alerta y concentración, sin resolver el agotamiento subyacente. Según el Journal of the International Society of Sports Nutrition, “la cafeína es un amplificador de señales, no una fuente de energía”. Además, su efecto estimula la liberación de adrenalina, eleva la frecuencia cardíaca y sitúa al cuerpo en un estado leve de estrés.

Aunque el café suele asociarse con un aumento de energía, la literatura científica enfatiza que esta percepción es engañosa. La cafeína sólo disimula la fatiga, sin aportar calorías ni restaurar la energía física, como resalta el estudio. Por ello, la sensación de vitalidad es pasajera y artificial: la fatiga persiste, aunque no se perciba de inmediato.

El consumo continuado de cafeína produce tolerancia. Es decir, cada vez se requieren dosis mayores para lograr el mismo efecto, ya que el organismo adapta sus receptores. Los estudios mencionan que la abstinencia repentina suele provocar dolor de cabeza, fatiga e irritabilidad en consumidores habituales.

El consumo de cafeína en dosis elevadas incrementa el riesgo de insomnio, ansiedad, nerviosismo y agrava problemas de salud mental, según expertos

La cafeína tiene impactos negativos en el ciclo sueño-vigilia. Ambas fuentes destacan que la cafeína puede retrasar la conciliación del sueño y disminuir la profundidad del descanso varias horas después de su ingesta, deteriorando la recuperación física incluso sin que la persona lo perciba. Los investigadores aconsejan evitar su consumo al menos seis horas antes de dormir.

