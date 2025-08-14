Nogoyá Times

Diario Digital de Nogoyá Radios Productora

    • Economía Nacionales Noticias

    La canasta básica aumentó 1,9% en julio: cuánto necesitó una familia para no ser pobre

    Nogoyá Times Posted on

    Tras las cifras del INDEC

    En paralelo a la inflación del séptimo mes del año, el INDEC informó los valores que determinan las líneas de pobreza e indigencia en el país. Cuántos ingresos necesitó una familia en noviembre para no ser pobre.
    La Canasta Básica Total (CBT), que delimita el umbral de la pobreza, aumentó 1,9% en julio. Así, una familia de cuatro integrantes (dos adultos y dos chicos) necesitó $1.149.353 para no ser pobre, según el INDEC.
    Este indicador acumuló un alza de 27,6% en los últimos 12 meses y de 12,2% en lo que va del año. La suba mensual de la CBT empató al índice de la inflación general de julio, que fue de 1,9%.

    Por lo tanto, una familia de cuatro integrantes necesitó de $515.405 en julio para no caer en la indigencia. En los últimos 12 meses, la CBA aumentó 27% y en lo que va de este año acumuló un alza de 14,7%.

     

    Cuánto se necesitó para no estar bajo la línea de pobreza en julio de 2025

    Con respecto a los ingresos familiares necesarios para superar la línea de pobreza en julio, el INDEC señaló:

     

    -Una persona necesitó de $371.959 para no estar bajo la línea de pobreza.

    -Un hogar de tres personas -compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61-, requirió de $915.019 en julio para no ser pobre.

    -Una familia de cuatro integrantes -conformada por un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de seis y una hija de ocho-, necesitó un ingreso mínimo de $1.149.353.

    -Para un hogar compuesto por cinco personas -una pareja de 30 años y tres hijos de cinco, tres y un año- se requirió una suma de $1.208.866.

     

    Cuánto se requirió para no estar en la indigencia en julio de 2025

    Por su parte, los ingresos familiares requeridos para superar la línea de indigencia en julio fueron:

     

    -Una persona requirió de $166.798.

    -Una familia de tres integrantes necesitó $410.322.

    -Los hogares con cuatro personas necesitaron $515.405.

    -Si conviven cinco personas, tuvieron que tener un ingreso de $542.093. Fuente: El Once

    Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

    Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com

    Nogoyá Times
    View all posts

    You Might Also Like