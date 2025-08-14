El frío se hacen sentir: la temperatura subirá el fin de semana, previo a una ciclogénesis

Al respecto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por frío extremo para una zona de Entre Ríos y algunas áreas de la provincia de Buenos Aires.

Esta advertencia indica que las temperaturas pueden tener un efecto leve a moderado en la salud y que pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

La alerta por bajas temperaturas rige en cinco departamentos: Islas del Ibicuy, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Tala y Colón.

Para hoy en nuestra provincia se prevé cielo despejado con registros térmicos que no superarán los 16 grados.

Fin de semana (largo para algunos) con ascenso de temperaturas

Para el viernes, día no laborable en Argentina, se prevé una mañana muy fría en Entre Ríos, con mínimas similares a las de hoy y, luego, un ascenso térmico con vientos soplando nuevamente del norte o noreste en la mayor parte del país.

Este inicio de fin de semana largo para muchos, estará caracterizado en general por buen tiempo en las distintas regiones del país, con nubosidad variable.

El sábado estará mayormente nublado, lo que hará que las temperaturas máximas vuelvan a descender levemente y se ubiquen en torno a los 15 grados.

El domingo, Día del Niño, se presentará agradable con mínimas cercanas a 10 grados y máximas que podrían rondar los 20 grados a la tarde.

Ciclogénesis a la vista en Argentina

Sin embargo, “la próxima semana una ciclogénesis de gran magnitud acapararía toda la atención meteorológica en el país”, adelantó el meteorólogo, Christian Garavaglia.

Se estima “un marcado desmejoramiento de las condiciones de oeste a este sobre la franja central de Argentina, con lluvias y tormentas que irían extendiéndose territorialmente y ganando intensidad”.

Pronostican una ciclogénesis. Archivo/ilustrativa

El martes “sería el día clave en el cual se forme un profundo centro de bajas presiones sobre el centro-este del país, intensificando los fuertes vientos a su alrededor, y las precipitaciones”, indicó el especialista. Esto afectará a Entre Ríos.

Este evento” estaría dejando importantes lluvias en 48 a 72 horas sobre el centro del país en la primera mitad de la próxima semana, con montos totales que podrían superar los 50 milímetros”, señala el informe en Meteored.

