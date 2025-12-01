La Ciudad de Hernández festejará el 1er Aniversario de la Inauguración del mural más grande del país en honor a Diego Armando Maradona

La ciudad de Hernández (Depto Nogoyá) festejará el 1er aniversario de la inauguracion del mural mas grande del país realizado en la tecnica del mosaiquismo en honor a Diego Armando Maradona, mural cuyo autor es el diamantino Néstor Medrano (radicado desde hace años en Gualeguay).

Para celebrarlo el Municipio de Hernandez trae a esa localidad al reconocido periodista deportivo Daniel Arcucci el sábado 13 de diciembre donde presentará el libro “Jamás me voy a olvidar”. En esta obra, Maradona revive, en primera persona, la hazaña histórica del Mundial de México ’86, ofreciendo el testimonio íntimo del protagonista absoluto, desde los detalles de la concentración con viáticos de 25 dólares por día, hasta la final en el Estadio Azteca.

Arcucci es considerado uno de los periodistas que más cerca estuvo de Maradona por décadas. Durante 34 años y 11 meses, Diego como protagonista y Arcucci como interlocutor, fueron forjando su vínculo. Arcucci tanbién escribió otras obras como “Yo soy el Diego, de la Gente” además de “Conocer al Diego” y “Jamás me voy a olvidar”.

CONOCIENDO HERNÁNDEZ

Hernández fue fundada el 17 de Marzo de 1.888. Ubicada en el Departamento Nogoyá, al centro-oeste de la Provincia de Entre Ríos sobre la Ruta Nacional Nº 12. La distancia de esta localidad con Nogoyá es de 23 k, a 85 kms. de la Ciudad de Paraná, 119 kms de la ciudad de Santa Fe cruzando el túnel subfluvial y a 130 kms de la Ciudad de Rosario por el enlace vial Victoria – Rosario.

El municipio cuenta con una población estimada en 4.000 habitantes, descendientes de diferentes corrientes migratorias: italianos, alemanes, españoles, polacos, turcos y criollos. Su actividad económica se compone de la producción agrícola-ganadera, fuerte actividad avícola, porcina y apícola. Hernández se caracteriza por ser un pueblo de vida tranquila, y sencilla, rodeado por su gran verde. La localidad cuenta con pequeñas industrias o fábricas, dedicadas a la elaboración de quesos, zinguería, carrocerías, aceite y expeler de soja, calzado y botas de cuero.

Homenaje entrerriano a Maradona

El Lazo Eterno: Daniel Arcucci cuenta la intimidad del

10 en una charla en Hernández

“La memoria de Diego Armando Maradona debe mantenerse siempre

encendida", un mandato que su biógrafo, Daniel Arcucci, lleva como

bandera. Justamente en el marco de esta misión, el reconocido periodista

estará en la localidad de Hernández (Entre Ríos) el sábado 13 de

diciembre.

La cita será una doble celebración: por un lado, se conmemorará el primer

aniversario de la inauguración del mural en la técnica de mosaiquismo más

grande del país en honor a Maradona, y por otro, Arcucci presentará el libro

“Jamás me voy a olvidar”. En esta obra, Maradona revive en primera

persona, la hazaña histórica del Mundial de México '86, ofreciendo el

testimonio íntimo del protagonista absoluto, desde los detalles de la

concentración con viáticos de 25 dólares por día, hasta la final en el Estadio

Azteca. La visita de Arcucci promete ser un acercamiento privilegiado para

entender al Diego más allá de la cancha.

Durante 34 años y 11 meses Maradona como protagonista y Arcucci como

interlocutor fueron forjando su vínculo: “Que me etiqueten como el narrador

de Maradona me da mucho orgullo. Que me etiqueten o me designen

como el biógrafo, también. Que me digan que soy el periodista que más lo

conoce, en el sentido de conocer un montón de datos, digo que es

mentira. Para mí, ser el biógrafo de Maradona es una forma de eternidad.

Es un privilegio”. Es el mismo privilegio que tendrán todos los que asistan a la

charla que el periodista brindará para la comunidad, sobre lo que significa

tener que contar a Maradona.

“La intimidad de Maradona, en primera persona. Creador de un idioma propio,

lleno de palabras y expresiones, Diego fue capaz de contarse a sí mismo.

Inventor de sus propios tiempos, Diego fue capaz de alterar husos horarios y

usos habituales hasta salir, y hacer salir a los demás, de la órbita natural. Cómo

era posible convivir con eso y comunicarlo sin traducirlo. Cómo entrevistar a

Maradona, cómo autobiografía a Maradona. Cómo contarlo sin exponerlo,

cómo entenderlo sin juzgarlo. La normalidad de un ser extraordinario.

Haber sido (y ser) su biógrafo oficial es, a la vez, un orgullo enorme y una gran

responsabilidad: se trata de entenderlo para, luego, intentar explicarlo. De eso

se trata” cuenta el periodista brindando algunos detalles de lo que será una

charla para disfrutar y aprender.

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com