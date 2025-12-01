Nogoyá Times

    Día Mundial de Respuesta al VIH

    Nogoyá

    En el marco de la fecha, el hospital San BLas, el Municipio de Nogoyá, estudiantes de la carrera de Enfermería y las organizaciones no gubernamentales Rotarac y Carpinches están realizando testeos en donde se reciben los resultados en 15 minutos y además una campaña de concientización.
    Cabe destacar que la campaña fue impulsada por el nosocomio local en el día Mundial de Respuesta al VIH , concientizar sobre la importancia de esta problemática , hacer seguimiento y diagnosticarla.
    Desde el Municipio se felicita y agradece el trabajo conjunto en pos de la salud de la sociedad.
