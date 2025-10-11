La embajada china le respondió a Bessent sobre la cooperación con Argentina

Tras el acuerdo

En el comunicado, la embajada envió una advertencia a Estados Unidos: “No pueden perturbar la cooperación entre China y la región”.

La embajada china en Argentina salió al cruce de las recientes declaraciones del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, quien había afirmado que el acuerdo alcanzado con el gobierno de Javier Milei podría implicar una disminución de la influencia china en el país.

Según Bessent, el acuerdo con Argentina refleja la voluntad de terminar con la creciente relación comercial entre el país sudamericano y el gigante asiático. Ante esto, la legación diplomática china emitió un comunicado donde rechaza las palabras de Bessent y acusa a Washington de intervencionismo.

China defiende su cooperación con América Latina

En el comunicado divulgado este sábado en redes sociales, la embajada de China califica las palabras de Bessent como “provocadoras” y subraya que reflejan una “mentalidad arraigada en los tiempos de la Guerra Fría”. Según el texto, estas declaraciones denotan un enfoque beligerante e intervencionista en los asuntos de otras naciones soberanas. Además, la diplomacia china subraya que el país asiático ha venido impulsando desde hace años “valiosas acciones de cooperación con los países de la región”, siempre basadas en los principios de respeto mutuo y colaboración.

El comunicado hace hincapié en que la cooperación de China con los países latinoamericanos “siempre se ajusta a las necesidades e intereses estratégicos de ambas partes”, lo que ha permitido impulsar el desarrollo económico y social en varias naciones de América Latina. En este sentido, la embajada destaca que el vínculo entre China y la región nunca ha sido utilizado para perjudicar a terceros países, a diferencia de lo que señala la Casa Blanca, que “ha intentado imponer su hegemonía e interferir en los intereses de los pueblos de la región”.

América Latina, un territorio soberano

En el comunicado, la embajada también responde a las críticas de Bessent hacia el papel de China en América Latina, afirmando que “América Latina y el Caribe no son el patio trasero de nadie”. La diplomacia china recalca que los países de la región tienen todo el derecho de elegir, de manera independiente, cuál es su camino de desarrollo y con quién establecer relaciones de cooperación.

En su mensaje, China instó a Estados Unidos a “dejar de sembrar discordia y crear problemas donde no los hay” y a realizar “más aportes reales para el desarrollo de la región”, en lugar de fomentar la confrontación. La embajada concluyó que las naciones latinoamericanas son libres de decidir sus socios sin que haya interferencias externas, subrayando que la cooperación con China siempre ha sido beneficiosa para ambas partes. (Con información de Página 12)

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com