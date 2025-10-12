Domingo soleado: anticipan descenso de temperatura con mañanas frescas y cielo despejado

El meteorólogo Sergio Jalfin, había anticipado a Elonce que se producirían cambios significativos para el fin de semana largo, con altas temperaturas, lluvias y posteriormente, un notable descenso de la temperatura para el inicio de esta semana en toda la provincia de Entre Ríos.

Según anticipan los meteorólogos, tras las abundantes lluvias en el centro del país, se espera el ingreso de aire frío y seco que traerá estabilidad y un marcado descenso de temperaturas.

Al respecto adelantaron que “a medida que avance la madrugada del lunes, los vientos del sur y sudoeste comenzarán a dominar, lo que provocará un marcado descenso de la temperatura”. Además, insisten que la situación meteorológica mejorará, con una caída en las temperaturas.

El pronóstico del tiempo

De acuerdo con las predicciones de Jalfin, “el domingo vamos a tener una jornada mucho más fresca, con una mínima que rondará los 12°C y una máxima de 22°C”, detalló en el programa “Moviendo el avispero”, que se emite por Elonce Radio & Stream FM 98.7, y añadió que esta variabilidad térmica será la constante hasta fin de mes.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, las temperaturas mínimas para este domingo en Entre Ríos, oscilarán entre los 11 y los 14 grados, mientras que las máximas, rondarían los 21 y los 25 grados con cielos despejados y buen tiempo en todo el territorio entrerriano.

Para el lunes, se pronostican mínimas de entre 13 y 15 grados en la provincia, con cielos despejados en la mayoría de las ciudades y máximas que podrían ascender hasta los 27 grados en algunas zonas. Las condiciones tenderían a replicarse en la jornada del martes.

La formación de un sistema de baja presión, conocido popularmente como ciclón. “Este sistema afectará especialmente, a la zona sur del litoral, incluida Entre Ríos, generando un fuerte descenso de las temperaturas”

Descenso de temperatura y posibles heladas

Jalfin destacó a Elonce que, aunque no se esperan mínimas inferiores a los 5°C en los próximos días, no se puede descartar la posibilidad de heladas tardías a medida que avance octubre.

El descenso térmico será uno de los aspectos más destacados del comienzo de la semana. “Se trata de un evento breve, ya que el viento rotará al norte a partir del miércoles, impulsando un rápido aumento de las temperaturas”, indican los especialistas.

“Este cambio en la circulación marcará un contraste: mientras el martes la atmósfera se presentará fría y seca, con riesgo de heladas, hacia mediados de semana el ambiente volverá a ser más templado. Esto resulta clave para la planificación agropecuaria, especialmente en zonas productivas donde la ocurrencia de heladas tardías representa un riesgo para los cultivos de invierno en etapa de desarrollo”, sostuvo el meteorólogo Leonardo De Benedictis.

Por lo pronto, los pronósticos coinciden en que la estabilidad se mantendrá hasta el viernes, con ausencia de lluvias y cielo mayormente despejado”, anticipó De Benedictis en su informe replicado por Meteored.

