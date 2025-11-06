La entrerriana Aldana Masset deslumbra en el certamen de Miss Universo 2025

Sin embargo, a poco más de una semana de haber arrancado con el calendario del famoso concurso internacional, reconocidos missólogos empezaron a evaluar a las concursantes y brindar sus primeras conclusiones. Las que coinciden al posicionar a la argentina entre las grandes favoritas dentro de un Top 5.

Aldana fue coronada Miss Universo Argentina en mayo, en una competencia evaluada por figuras del mundo de la moda y el entretenimiento. Sin embargo, su nombre ya era conocido: en 2022 fue parte del grupo Agapornis, donde se desempeñó como vocalista tras el paso de Melina Lezcano.

En ese sentido, la argentina señaló en notas previas que su vida estuvo marcada por la música y el arte desde la infancia: “No tengo recuerdo que no sea cantando frente al espejo o haciendo shows para mi familia”, contó.

Actualmente es asesora de imagen y hasta antes de viajar residía en Belo Horizonte, Brasil, acompañando a su pareja, el futbolista Fausto Vera, quien se desempeña en Atlético Mineiro.

Respecto a su incursión en los certámenes de belleza, Aldana ya había participado en 2019, aunque en aquel momento no obtuvo el título. Esta vez, logró imponerse en la instancia final a la representante de La Pampa, Julieta Ricardez, y su consagración fue celebrada por fanáticos y especialistas del rubro.

La victoria de la exintegrante de Agapornis genera un buen augurio para los seguidores del certamen de belleza argentinos, luego de la participación de la cantante chilena Emilia Dides, quien llegó a formar parte del codiciado Top 12 el año pasado, un notable lugar no alcanzado por una aspirante de su país en décadas.

Es que, según explicaron los expertos, los artistas suelen tener esa soltura y manejo del escenario que busca el jurado en la futura Miss Universo. (Revista Gente)

