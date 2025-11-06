Con un entrerriano en la lista, Scaloni dio a conocer los convocados para el amistoso contra Angola

El DT difundió la nómina de 24 futbolistas que enfrentarán a la selección de Angola como visitantes en Luanda el próximo viernes 14 de noviembre, pero que antes y después de esa fecha formarán parte de un campamento de entrenamiento en España, con el fin de sumar horas de trabajo en conjunto. Hay que recordar que Argentina tenía otro partido de exhibición planificado inicialmente en India, pero finalmente se suspendió.

En la nómuina no hay jugadores del ámbito local, debido a que el DT priorizó la definición del campeonato local, que determinará los clasificados a los playoffs. Entre los reservados aparecían Lautaro Rivero y Marcos Acuña (River) y Leandro Paredes (Boca), pero en esta oportunidad fueron relevados de la responsabilidad. Otro ausente de peso es Dibu Martínez, aunque ya se sabía que, luego de haber participado de la última doble fecha con una lesión, le iban a dar descanso.

Entre las sorpresas surgen Valentín Barco y Joaquín Panichelli, del Racing de Estrasburgo, y Máximo Perrone, del Como.

La agenda de actividades para Argentina se cerrará este año con el sorteo de los grupos del Mundial 2026 que se realizará el 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington DC.

El próximo año habrá poco tiempo para pruebas: en una de las jornadas disponibles de la doble Fecha FIFA de marzo se disputaría la Finalíssima pendiente ante España. El cronograma marca que la semana entre el 23 y el 31 de ese mes está habilitada para los partidos entre selecciones, por lo que habría chance de sumar en esa ventana un amistoso también.

Finalmente, sólo habrá espacio en la agenda para los dos amistosos que permite disputar la FIFA en las horas previas al arranque de la Copa del Mundo. Entre el 1 y el 9 de junio se podrían organizar duelos de preparación para un torneo que comenzará oficialmente el jueves 11 de junio.

LOS CONVOCADOS POR LA SELECCIÓN ARGENTINA

AGENDA DE LA SELECCIÓN ARGENTINA HASTA EL MUNDIAL

Fecha FIFA – Noviembre 2025

Amistoso Internacional: Argentina vs. Angola (Luanda, Angola) – Viernes 14 de noviembre

Sorteo del Mundial – Diciembre 2025

Viernes 5/12 a las 13.00hs | Sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 en el Kennedy Center de Washington DC.

Fecha FIFA – Marzo 2026

A confirmar entre el 23/3 y 31/3 | Finalissima: Argentina vs. España, sede a definir. (Final sujeta a confirmación dependiendo la clasificación de España al Mundial).

A confirmar entre el 23/3 y 31/3 | Amistoso Internacional: Argentina vs. rival y sede a definir

Fecha FIFA – Junio 2026

A confirmar entre el 1/6 y el 9/6 | Dos encuentros amistosos con rivales y sedes a definir. Honduras y México serían los rivales de esta ventana.

Copa del Mundo 2026 – del 11 junio al 19 julio de 2026. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com