La esposa de Bruce Willis dijo que el actor ya no puede hablar

Sufre de demencia frontotemporal

Emma Heming, esposa de Bruce Willis, dio tristes novedades sobre el estado de salud del actor de 69 años que sufre de demencia frontotemporal.

Bruce Willis continúa luchando contra su demencia frontotemporal, una enfermedad neurodegenerativa que le produce síntomas como dificultad para comunicarse y para reconocer a sus seres queridos. Y a los 69 años, según confirmó Emma Heming, su esposa, el actor ya no puede hablar.

La familia del actor de Duro de matar, desde que Bruce recibió el duro diagnóstico, ha iniciado una campaña para crear conciencia sobre la demencia frontotemporal (DFT). La actriz difunde en sus redes información y asesoramiento, y elabora acciones para recaudar dinero para concientizar sobre esta condición.

La información contradice la que había dado una de sus hijas, Rumer, que a fines de mayo había asegurado que su padre seguía evolucionando favorablemente.

Rumer Willis, su hija mayor, de 35 años, estuvo en el programa Today para hablar de sus próximas presentaciones en el Café Carlyle, en Nueva York, y habló sobre el estado de salud general de su padre.

“Está muy bien”, dijo Willis a Hoda Kotb, presentadora de Today. La artista, que el año pasado dio a luz a su primera hija, Louetta, dijo que “de hecho, pude verle justo antes de venir a Nueva York. Lou está empezando a caminar un poco, caminó hacia él. Fue algo muy dulce”.

Pero ahora la segunda esposa de Willis, con quien está casado desde 2009, recurrió a las redes sociales para compartir lo último sobre su campaña para crear conciencia sobre la demencia frontotemporal (DFT), y allí fue que incluyó un mensaje que hubiera querido dar el propio Bruce quien, desde octubre del año pasado, ya no puede hablar debido a su enfermedad.

La enfermedad de Bruce Willis

Fue precisamente en aquel momento que Glenn Gordon Caron, amigo personal de Bruce Willis y creador de la serie de televisión Moonlighting, que en los años ’80 llevó al estrellato al actor, reveló en una entrevista detalles de cómo la DFT estaba afectando al actor.

Y detalló: “Él no es totalmente verbal; solía ser un lector voraz (no quería que nadie lo supiera) y ahora no lee. Todas esas habilidades lingüísticas ya no están disponibles para él y, sin embargo, sigue siendo Bruce. Cuando estás con él, sabés que es Bruce y estás agradecido de que esté allí”.

Willis comparte una familia numerosa, que está conformada por sus hijas Evelyn y Mabel Ray, ambas de su actual esposa, Emma Heming, y sus hijas mayores, Rumer, Scout y Tallulah, que tuvo con su primera esposa, Demi Moore. Ellas, con sus posteos en Instagram, demuestran que son una familia unida, y que están muy presentes en la vida diaria del actor. Fuente: El Once

