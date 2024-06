La molestia de Messi encendió alarmas: “Espero que no sea nada grave”

El futbolista sufrió una dolencia en el aductor de la pierna derecha en el partido contra Chile y se hará estudios. De todas maneras, completó los 90 minutos. “Me molesta un poco, pero pude terminar jugando”, declaró.

Lionel Messi preocupó a todos en la Selección Argentina al solicitar asistencia médica promediando el primer tiempo ante Chile, por la segunda fecha del Grupo A de la Copa América 2024. Luego, el rosarino confirmó que sería una contractura y este miércoles le harán estudios para determinar que no sea más grave.

Más allá de esta molestia, completó los 90 minutos y fue clave con el tiro de esquina que lanzó para que Lautaro Martínez convierta el 1-0 definitivo, con algo de suspenso.

La dolencia

Después de haber recibido dos fuertes entradas, una de Gabriel Suazo, el rosarino le advirtió al cuerpo técnico sobre su dolencia en el aductor de la pierna derecha, a los 24 minutos. Le aplicaron frío y lo masajearon del otro lado de la línea de cal, aunque a su regreso se quedó parado y elongó para recuperar estado físico.

De todas maneras, estrelló en el palo un potente zurdazo desde fuera del área, a los 36.

Messi afrontó el segundo tiempo y en una de las primeras ocasiones sacó un tiro libre frontal para un Alexis Mac Allister que no alcanzó a puntear la pelota para abrir el marcador.

Luego, a los 61, la Pulga abrió hacia la izquierda para Nicolás González, quien sacó un tremendo zurdazo que tapó Bravo y la pelota terminó impactando en el travesaño.

La segunda chance clara para Leo ocurrió a los 67, cuando tiró el balón por arriba tras un pase largo de Giovani Lo Celso. Pero todo quedó invalidado ya que el 10 estaba un paso adelantado. Bien por el juez de línea.

Y justo antes del agónico gol de Lautaro Martínez, convalidado a través del VAR, Messi intentó un olímpico -su cuenta pendiente- desde el banderín derecho, pero Bravo estuvo muy atento y ahogó sus chances mandando manoteando la pelota al córner, también ejecutado por el capitán.

Ahora, la gran duda de la semana estará puesta en si Scaloni le dará o no descanso a Messi -no necesito estar al 100 por ciento para brillar ante Chile- de cara al cierre de la fase de grupos frente a Perú, ya con la clasificación a los cuartos de final bajo el brazo, pero sin el primer puesto asegurado.

“Espero que no sea nada grave”

“Qué se yo. Me molesta un poco, pero pude terminar jugando. Espero que no sea nada grave. Fue en el pique de la primera jugada. No sentí un pinchazo, se me puso duro. Me costó moverme con soltura por la molestia. Mañana veré cómo seguimos”, admitió Messi en declaraciones a TyC Sports en zona mixta, luego del triunfo ante Chile. Fuente: El Once

