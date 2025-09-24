Nogoyá Times

    “La Muni en Tu Barrio” se hizo presente en Villa Ghiano

    Nogoyá

    Se desarrolló en Villa Ghiano el ciclo “La Muni en tu Barrio”. Esta política tiene por objetivo ser un punto de encuentro cercano y descentralizado de asistencia ciudadana para información sobre trámites y recepción de reclamos.
    Además, se brindó acceso a políticas públicas sobre salud, ambiente, sanitarias, culturales, deportivas, entre otras.

