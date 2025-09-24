“La Muni en Tu Barrio” se hizo presente en Villa Ghiano

Nogoyá
Se desarrolló en Villa Ghiano el ciclo “La Muni en tu Barrio”. Esta política tiene por objetivo ser un punto de encuentro cercano y descentralizado de asistencia ciudadana para información sobre trámites y recepción de reclamos.
Además, se brindó acceso a políticas públicas sobre salud, ambiente, sanitarias, culturales, deportivas, entre otras.
