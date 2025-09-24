Proyecto Educativo En Acción

Nogoyá

Hoy en la Plaza República de Entre Ríos en Villa 3 de Febrero, alumnos de 5º, 6º y 7º año de la Escuela Agrotécnica La Carola compartieron su trabajo con la comunidad, colocando plantines que ellos mismos prepararon.

La actividad contó con el acompañamiento de la Viceintendente Desiree Peñaloza, quien destacó el compromiso de los chicos y docentes.

Un proyecto que fortalece la educación, promueve valores y embellece nuestros espacios públicos .

Felicitaciones a los estudiantes, docentes y familias que hicieron posible esta iniciativa.