La Municipalidad llama a Licitación Pública para la Adquisición de un camión

Nogoyá
El Municipio de Nogoyá invita a participar de la licitación pública 01/2025 para la adquisición de un camión motor de 300 HP (aproximadamente) con chásis, sin carrocería. Éste debe ser modelo 2010 en adelante, que será destinado a la Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos.
La apertura de sobres se llevará a cabo el 23 de septiembre a la hora 10, en el palacio municipal. Las propuestas pueden ser presentadas previo al horario previsto para la apertura de sobres.
La adquisición de los pliegos son gratuitos y se podrán descargar desde la página web.
