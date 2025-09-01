Nogoyá Times

Diario Digital de Nogoyá Radios Productora

    • Locales Sociedad

    La Municipalidad llama a Licitación Pública para la Adquisición de un camión

    Nogoyá Times Posted on

    Nogoyá

     El Municipio de Nogoyá invita a participar de la licitación pública 01/2025 para la adquisición de un camión motor de 300 HP (aproximadamente) con chásis, sin carrocería. Éste debe ser modelo 2010 en adelante, que será destinado a la Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos.
    La apertura de sobres se llevará a cabo el 23 de septiembre a la hora 10, en el palacio municipal. Las propuestas pueden ser presentadas previo al horario previsto para la apertura de sobres.
    La adquisición de los pliegos son gratuitos y se podrán descargar desde la página web.

    Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

    Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com

    Nogoyá Times
    View all posts

    You Might Also Like