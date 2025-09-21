La primavera llegó con un notorio descenso térmico y condiciones ventosas

El meteorólogo Sergio Jalfin, en diálogo con el programa Moviendo el Avispero de Elonce, informó que se registraría “viento del sudoeste con marcado descenso de temperatura.

Tiempo en primavera

Cómo seguirá el tiempo en la semana

Jalfin anticipó que desde el lunes hasta el jueves el tiempo se presentaría estable, con un paulatino ascenso de los registros térmicos. No obstante, aclaró que hacia el viernes o sábado podrían registrarse nuevamente algunas precipitaciones en la región.

“El comportamiento de la primavera es muy variable, con días cálidos y más fríos como los del próximo domingo y lunes”, explicó el especialista.

La variabilidad climática propia de la estación

Al referirse a los cambios que caracterizan al inicio de la nueva estación, Jalfin señaló que “en esta época, uno encuentra interactuando los últimos frentes fríos del invierno con los primeros frentes cálidos del verano. Entonces, esa interacción provoca inestabilidades muy marcadas y tormentas. Es la variabilidad propia del inicio de la primavera, tal como ocurre en el comienzo del otoño”.

Finalmente, destacó que en cuanto a las lluvias existe una onda bianual, con mayor frecuencia de precipitaciones en los meses de abril/mayo y octubre/noviembre. Fuente: El Once

