Secuestraron droga sintética a grupo de jóvenes durante control policial en Victoria

El control se centró en un automóvil Volkswagen Gol que transitaba por la ciudad con cuatro ocupantes masculinos. Al descender los individuos para la inspección correspondiente, los agentes notaron algo sospechoso en el interior del rodado. En el compartimento de la puerta del acompañante, encontraron un estuche gris abierto. Al inspeccionarlo, descubrieron una pequeña bolsa tipo ziploc que contenía varias piedras cristalinas de tonalidad amarronada. Tras el hallazgo, los uniformados procedieron a confirmar que la sustancia incautada correspondía a “cristal”, un estupefaciente sintético.

El operativo y el procedimiento judicial

Inmediatamente después del descubrimiento, la sustancia fue secuestrada y puesta a disposición de la justicia. El caso fue derivado al Juzgado Federal de Victoria, bajo la supervisión del Dr. Federico Martin, quien llevará adelante la investigación correspondiente. Además, la Fiscalía Federal, encabezada por el Dr. Nicolás Beltzer, intervino en el procedimiento. Las autoridades no informaron la cantidad exacta de la droga secuestrada, pero se trató de una cantidad considerable de “cristal”, lo que podría implicar una red de distribución o comercialización en la región. Fuente: El Once

