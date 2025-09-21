Nogoyá Times

Diario Digital de Nogoyá Radios Productora

    • Noticias Policiales Provinciales

    Secuestraron droga sintética a grupo de jóvenes durante control policial en Victoria

    Nogoyá Times Posted on
    Gendarmería Nacional y la División Drogas Peligrosas de Victoria descubren “cristal” en un vehículo durante un control rutinario.
    En un operativo de control vehicular y de pasajeros realizado en la ciudad de Victoria, efectivos de la Gendarmería Nacional, junto a la División Drogas Peligrosas de Victoria, el Grupo Especial y personal del Puesto Caminero, lograron el secuestro de una sustancia sintética conocida como “cristal”. El procedimiento se llevó a cabo en el marco de los controles de seguridad y prevención que se realizan habitualmente en la región. Durante la identificación de un vehículo, se descubrió un importante hallazgo de drogas.

     

    El control se centró en un automóvil Volkswagen Gol que transitaba por la ciudad con cuatro ocupantes masculinos. Al descender los individuos para la inspección correspondiente, los agentes notaron algo sospechoso en el interior del rodado. En el compartimento de la puerta del acompañante, encontraron un estuche gris abierto. Al inspeccionarlo, descubrieron una pequeña bolsa tipo ziploc que contenía varias piedras cristalinas de tonalidad amarronada. Tras el hallazgo, los uniformados procedieron a confirmar que la sustancia incautada correspondía a “cristal”, un estupefaciente sintético.

     

    El operativo y el procedimiento judicial

     

    Inmediatamente después del descubrimiento, la sustancia fue secuestrada y puesta a disposición de la justicia. El caso fue derivado al Juzgado Federal de Victoria, bajo la supervisión del Dr. Federico Martin, quien llevará adelante la investigación correspondiente. Además, la Fiscalía Federal, encabezada por el Dr. Nicolás Beltzer, intervino en el procedimiento. Las autoridades no informaron la cantidad exacta de la droga secuestrada, pero se trató de una cantidad considerable de “cristal”, lo que podría implicar una red de distribución o comercialización en la región. Fuente: El Once

    Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

    Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com

    Nogoyá Times
    View all posts

    You Might Also Like