La Selección Argentina podría llegar al Mundial 2026 sin enfrentar a equipos europeos

El partido entre el campeón de América y el campeón de Europa estaba previsto inicialmente para el 27 de marzo en el Estadio Lusail, en Qatar, y aparecía como uno de los compromisos más relevantes del calendario de amistosos internacionales del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Sin embargo, el encuentro terminó suspendiéndose debido al complejo contexto internacional derivado del conflicto bélico en Medio Oriente, lo que obligó a replantear la organización del evento y dejó al seleccionado argentino sin uno de los cruces más exigentes que tenía programados antes del Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Un cambio inesperado en la planificación del campeón del mundo

La suspensión de la Finalissima generó un impacto directo en la planificación deportiva de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, que había contemplado ese partido como una prueba clave frente a un rival de jerarquía europea.

De hecho, el entrenador ya había elaborado una prelista de futbolistas que podían ser convocados para ese compromiso internacional, que iba a servir también para evaluar variantes en el plantel campeón del mundo y ajustar detalles tácticos de cara al torneo.

La situación se complicó aún más cuando también se descartó el amistoso que Argentina tenía previsto disputar frente a Qatar, otro de los compromisos que formaban parte del calendario de preparación.

Ante este panorama, todo indica que la Albiceleste podría llegar al Mundial sin haber enfrentado a ningún seleccionado europeo durante el ciclo rumbo a 2026, salvo que surja un cambio de último momento en la agenda internacional.

Las alternativas que analiza la AFA para la próxima fecha FIFA

Frente a la cancelación de los amistosos previstos, la AFA comenzó a evaluar diferentes alternativas para aprovechar la próxima fecha FIFA y evitar que el equipo pierda una instancia de preparación importante.

Una de las opciones que se analizan es conseguir un nuevo rival para disputar un partido amistoso, aunque la complejidad del calendario internacional y los compromisos ya asumidos por varias selecciones complican la posibilidad de cerrar un acuerdo en el corto plazo.

Otra alternativa que se estudia es convocar igualmente a los jugadores para realizar una concentración de entrenamiento en el predio de Ezeiza, donde el cuerpo técnico podría trabajar en aspectos tácticos y físicos mientras se intenta encontrar un rival disponible para disputar un encuentro amistoso en el país.

Mientras tanto, el seleccionado argentino continúa con su planificación rumbo a la defensa del título mundial obtenido en Qatar 2022, con el desafío de mantener el nivel competitivo que lo llevó a consagrarse campeón del mundo.

Un contraste con ciclos mundialistas anteriores

La posibilidad de que la Selección Argentina llegue al Mundial 2026 sin enfrentar a equipos europeos contrasta con lo ocurrido en otros ciclos mundialistas, en los que los cruces ante selecciones del Viejo Continente fueron habituales.

En la preparación para el Mundial de Qatar 2022, por ejemplo, el equipo disputó varios partidos ante rivales europeos. Entre ellos se destacaron el empate frente a Alemania en un amistoso en 2019, la victoria por 3 a 0 ante Italia en la Finalissima disputada en 2022 y la goleada por 5 a 0 contra Estonia.

Históricamente, uno de los ciclos con mayor cantidad de enfrentamientos ante selecciones europeas fue el previo al Mundial de España 1982. En aquel período, el equipo dirigido por César Luis Menotti disputó 22 partidos frente a rivales del continente europeo.

Otros procesos mundialistas también contaron con numerosos cruces ante equipos del Viejo Continente. Por ejemplo, en el ciclo rumbo al Mundial de 2014 Argentina enfrentó a doce selecciones europeas, entre ellas España, Portugal, Alemania, Suecia e Italia.

Incluso en la preparación para Rusia 2018 el seleccionado argentino disputó seis encuentros ante rivales europeos, entre ellos Alemania, Croacia, Portugal, Rusia, Italia y España, publicó TyCSports.

En contraste, el ciclo actual muestra una particularidad inédita: hasta el momento, el seleccionado argentino no ha disputado partidos frente a selecciones europeas, lo que marcaría un escenario diferente en la preparación previa a la próxima Copa del Mundo. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com