Joven pescó un surubí de 11 kilos desde la costa en Paraná y celebró con sus familiares

El protagonista de la historia fue Thiago García, un chico de Paraná que vivió una experiencia inolvidable al concretar su primera gran captura. Tras varios minutos de lucha con el pez, logró sacar del agua un ejemplar de surubí que sorprendió por su tamaño.

La pesca se realizó desde la costa, en la zona del faro del Club de Pescadores de Paraná, un sector frecuentado por aficionados a la pesca deportiva que suelen acercarse en busca de especies del río.

La emoción del momento quedó registrada en video

Mientras el joven pescador peleaba con el pez, familiares que lo acompañaban registraron los últimos instantes de la captura, y Elonce accedió al video. En la grabación se escucha a su tío alentándolo, mientras observaba el tamaño del ejemplar.

“Parece que lo robaste”, bromea el familiar mientras filma el momento en que el surubí finalmente llega a la orilla. “¡Mirá qué hermoso surubí!”, exclama el tío del joven al observar el tamaño del pez que acababa de salir del agua.

Una captura que sorprendió por su tamaño

Al acercar el pez a la costa, se pudo observar que el anzuelo había quedado enganchado en la parte final de la cabeza del surubí, lo que permitió asegurar la captura.

En el video también se aprecia que el joven utilizó un anzuelo para pesca variada y que había encarnado con lombriz, una técnica simple que terminó dando un resultado inesperado.

El ejemplar capturado pesó aproximadamente 11,5 kilos, lo que convirtió a la jornada en un recuerdo especial para el joven pescador que celebró su primera gran captura en el río Paraná. Fuente: El Once

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