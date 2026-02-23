La Selección Argentina y España sufren bajas antes de disputar la Finalissima

A poco más de un mes para la Finalissima, los cuerpos técnicos ajustaban detalles en medio de partes médicos que generaron preocupación. Las lesiones obligaron a replantear esquemas y posibles convocatorias, tanto en el equipo dirigido por Lionel Scaloni como en el conjunto español.

El trascendental encuentro se jugará el viernes 27 de marzo de 2026 a las 15 (hora argentina) en el estadio Lusail Stadium, en Qatar, escenario emblemático para el seleccionado nacional, donde obtuvo la Copa del Mundo en 2022.

Las bajas que preocupan a Scaloni

El parte médico de la Selección argentina confirmó que Juan Foyth quedó descartado tras sufrir una rotura del tendón de Aquiles izquierdo. La lesión demandará varios meses de recuperación y lo dejó fuera de los próximos compromisos internacionales.

A su vez, Giovanni Lo Celso presentó una lesión miotendinosa proximal de grado moderado del recto anterior del muslo derecho. El mediocampista sufrió un desgarro parcial en la zona donde el músculo se une al tendón, cerca de la cadera, lo que también lo marginó de la convocatoria.

La Selección argentina no podrá contar con Juan Foyth.

Nicolás González, en tanto, sintió una molestia muscular que lo obligó a perderse compromisos clave con su club en la Champions League, la Copa del Rey y la Liga de España. No obstante, su participación en la Finalissima no correría riesgo. Leandro Paredes también permaneció bajo evaluación médica debido a un esguince en el tobillo derecho que le impidió volver a jugar con regularidad.

España también suma incertidumbre

La Selección de España tampoco escapó a los problemas físicos. El conjunto europeo registró varias ausencias sensibles en su plantel, lo que generó interrogantes de cara a la definición del equipo titular.

Entre los lesionados se encontraban Mikel Merino, con cuatro meses de baja; Samu Aghehowa, con un tiempo estimado de recuperación de entre seis y nueve meses; Pablo Barrios y Marc Cucurella, ambos con aproximadamente un mes fuera de las canchas.

España no contará con la presencia de Nico Williams.

El último en sumarse a la lista fue Nico Williams, afectado por una pubalgia persistente. Su hermano Iñaki explicó la situación al señalar: “Está mal, lleva con molestias desde septiembre. Con el pubis, hay días que estás muy bien y al siguiente que estás mal”. La evolución del delantero resultó impredecible y su presencia en la Finalissima quedó sujeta a su recuperación.

Con este panorama, tanto la Selección argentina como la Selección de España afrontarán la recta final hacia la Finalissima y el Mundial 2026 con planteles condicionados por lesiones, aunque con la expectativa intacta de protagonizar uno de los duelos más atractivos del calendario internacional. Fuente: El Once

