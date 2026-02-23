Paritaria docente: Agmer espera una propuesta acorde a las necesidades

“Si bien nuestro Congreso arranca esta mañana, a la tarde tenemos la audiencia en el ámbito de la paritaria, convocada por el Gobierno. Es una respuesta a nuestra demanda, aunque venimos reclamando desde diciembre que se nos convoque a discutir salario y recién llega a pocos días del inicio del ciclo lectivo”, expresó.

Congreso y cuarto intermedio

Antivero señaló que la demora en la convocatoria “hace muy estrecho el margen de discusión” y coloca al gremio en una situación compleja de cara al inicio de clases.

En ese sentido, detalló que el Congreso analizará el contexto y declarará un cuarto intermedio a las 16 para que la conducción participe de la audiencia.

“Vamos a debatir, hacer un análisis de la situación y luego volver al Congreso con la propuesta para evaluar si responde a nuestros criterios”, sostuvo.

Dos escenarios posibles

El dirigente indicó que existen dos alternativas frente a la oferta que presente el Ejecutivo: someterla a consideración del Congreso o recibir un mandato previo para rechazarla en el mismo ámbito paritario.

“Hay dos opciones: volver con la propuesta, responda o no a nuestros criterios, y que el Congreso defina; o que el Congreso nos mandate a rechazarla inmediatamente en la audiencia si no cumple con lo que planteamos”, explicó.

Respecto del acuerdo alcanzado con los trabajadores estatales, Antivero afirmó que fue analizado por el sindicato docente y que no satisface las expectativas del sector.

“Lo hemos visto de cerca y no responde a los criterios que estamos pidiendo. Para nosotros tiene que ser una propuesta bonificable y remunerativa; si no tiene esas características, estaríamos ante un rechazo y luego analizaremos cómo continuar”, remarcó.

Paro nacional y reclamo salarial

Antivero recordó además que CTERA convocó a un paro nacional para el lunes 2 de marzo en reclamo de la paritaria nacional docente.

“Como sindicato de base, si el Congreso de CTERA así lo define, vamos a ratificar la adhesión a ese paro y enmarcarnos en una medida de fuerza contra el Gobierno nacional”, indicó.

Si bien aclaró que la decisión debe ser ratificada por el Congreso por un “ejercicio democrático”, sostuvo que el gremio desea que el ciclo lectivo comience con normalidad.

"Queremos que los chicos estén en las escuelas, pero también nos reconocemos como trabajadores. No nos da vergüenza decir que queremos cobrar más, que queremos una mejora salarial y que muchos docentes salgan de la línea de indigencia y de pobreza", concluyó.

