Lanús va por la gloria en la Sudamericana: las claves de la gran final ante Atlético Mineiro

El Granate, que es dirigido por Mauricio Pellegrino, se metió en esta instancia luego de terminar primero en su grupo con 12 puntos, por delante de Vasco da Gama de Brasil, Melgar de Perú y Puerto Cabello de Venezuela. Ya en las instancias decisivas, Lanús venció a Central Córdoba de Santiago del Estero (1-1 en el global y 4-2 en los penales), Fluminense de Brasil (2-1) y Universidad de Chile (3-2).

De esta manera, Lanús está a solo un partido de ganar su segunda Copa Sudamericana, competición en la que también se coronó en 2013, cuando tenía a Guillermo Barros Schelotto como director técnico.

Una marea granate

“La gente nos está demostrando lo que siente. Cada vez que jugábamos de local la cancha era una fiesta, y también nos acompañaban en cada viaje. Ellos tienen la misma ilusión que nosotros”, expresó el defensor Carlos Izquierdoz en la previa del partido. Es que en Asunción no habrá solo futbolistas: viaja todo un pueblo. Serán 19 vuelos chárter repletos de hinchas rumbo a Paraguay y 60 micros que emprendieron unas 20 horas de viaje para copar el estadio Defensores del Chaco. Más de 10 mil granates teñirán de bordó las tribunas. No serán unos pocos, sino una marea granate.

Hinchas de Lanús salen desde el estadio hacia Paraguay (fto Guillermo Rodríguez Adami)

Y no se trata de una definición cualquiera. Es imposible no mirar hacia atrás y revivir la conquista de 2013, cuando el conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto levantó la Copa Sudamericana tras superar a Ponte Preta por un global de 3-1 (empate 1-1 en la ida y victoria 2-0 en la vuelta). También pesa la final perdida ante Defensa y Justicia en 2020 (cayó por 3-0), cuando el sueño quedó a un paso de concretarse. Desde aquel título internacional, la sed de revancha no hizo más que crecer y crecer. Y el deseo no es solo deportivo: se trata de volver a colocar al club en la elite internacional, de demostrar que el trabajo, el proyecto y la identidad pueden trascender el tiempo. Este Lanús quiere repetir lo que supo hacer y volver a escribir una página de gloria para el fútbol argentino.

“Llegamos con mucha ilusión. Queremos hacer el mejor partido posible. El equipo tiene hambre de crecer y mejorar”, dijo Mauricio Pellegrino, orgulloso por el recorrido: dejaron en el camino a Central Córdoba(SdE) en octavos de final, eliminaron a Fluminense en cuartos y vencieron a Universidad de Chile en semifinales.

Pellegrino e Izquierdoz en conferencia de prensa (foto REUTERS/Cesar Olmedo)

El historial con Mineiro no ayuda, pero tampoco intimida. Se cruzaron por primera vez en la Copa Conmebol 1997, en la que el Galo se impuso 5-2 en el global. La otra fue la Recopa 2014, también con victoria brasileña por 4-3 en el alargue del choque de vuelta. Sin embargo, este Lanús no vive del pasado. “Atlético Mineiro es un rival de jerarquía, con grandes individualidades. Tenemos que hacer todo lo posible para conseguir el objetivo”, aseguró Izquierdoz.

Y la historia granate respalda la ilusión: Copa Campeonato Juan Domingo Perón 1955, Copa Conmebol 1996, Torneo Apertura 2007, Copa Conmebol Sudamericana 2013, Campeonato de Primera División 2016, Copa Bicentenario 2016 y Supercopa Argentina 2016. Siete trofeos que relucen en las vitrinas y sostienen una identidad ganadora.

Mauricio Dueñas Castañeda (foto EFE)

Para jugadores como Lautaro Acosta e Izquierdoz, la experiencia suma una carga emocional especial (son los únicos del plantel actual que gritaron campeón en aquella Copa en 2013). “Son etapas distintas de mi carrera. Ahora me toca desde otro rol, como experimentado. La otra final fue ida y vuelta, esta es a partido único, pero vuelve a ser contra un equipo brasileño y la principal similitud es que tenemos la misma ilusión que aquel plantel en 2013. Queremos lo mismo. Estamos enfocados y ojalá tenga el mismo final”, dijo el defensor granate.

No solo los hinchas sueñan con levantar la Copa: lo hacen el plantel, el cuerpo técnico y cada trabajador del club. Pasaron 12 años desde aquel festejo internacional. Fueron 12 largos años esperando esta oportunidad única. Son miles de hinchas los que cruzaron la frontera, llevando la bandera granate a Paraguay. Un equipo entero está ante la posibilidad de escribir otra página eterna. La ilusión se vivió y se palpa en los entrenamientos, en las calles, los bares, las peñas y en cada charla entre hinchas que viajaron miles de kilómetros para estar presentes.

Y cuando suene el pitazo final, Lanús quiere que quede grabado para siempre en su escudo bordando una estrella más, publicó Olé.

Posibles formaciones

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdos, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Correa; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Atlético Mineiro: Everson; Renzo Saravia, Vitor Hugo, Ruan Tressoldi; Rony, Igor Gomes, Fausto Vera, Guilherme Arana; Bernard, Hulk y Dudu. DT: Jorge Sampaoli. Fuente: El Once

