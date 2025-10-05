Las nuevas escalas salariales de las Fuerzas Armadas: cuánto cobran en octubre

Tras el aumento salarial

El Gobierno nacional oficializó, a través de la Resolución Conjunta 63/2025, la nueva actualización salarial para octubre, que beneficia a oficiales y suboficiales de las tres fuerzas. El detalle de cuánto cobran.

El Gobierno nacional oficializó un nuevo aumento para el personal de las Fuerzas Armadas argentinas. Esta actualización salarial, efectiva en octubre de 2025, fue dispuesta mediante la Resolución Conjunta 63/2025 y publicada en el Boletín Oficial.

La medida abarca tanto a oficiales como a suboficiales de las tres fuerzas: el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Los incrementos se aplican de manera escalonada, dependiendo de la jerarquía y la función específica que desempeñe el personal dentro de cada cuerpo.

El refuerzo salarial forma parte de una política de recomposición en un área considerada estratégica para el Estado. La actualización busca mantener el poder adquisitivo de los salarios frente al proceso inflacionario y evitar que los haberes queden rezagados.

Es importante destacar que, según la información oficial, el incremento forma parte de ajustes mensuales que se extienden aproximadamente un 1,3% hasta noviembre. Los montos informados para octubre servirán como referencia oficial para liquidar los salarios de todos los rangos y categorías mientras se completa el último tramo de ajuste en noviembre.

Nuevas escalas salariales para Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Armadas

Con la oficialización de la Resolución Conjunta 63/2025, se establecieron las nuevas remuneraciones para el personal militar en actividad a partir de octubre de 2025, según las distintas jerarquías y funciones.

Las escalas salariales vigentes para los Oficiales son las siguientes:

-Teniente General, Almirante, Brigadier General: $2.779.344.

-General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor: $2.478.563.

-General de Brigada, Contralmirante, Brigadier: $2.258.217.

-Coronel, Capitán de Navío, Comodoro: $1.977.999.

-Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro: $1.738.692.

-Mayor, Capitán de Corbeta: $1.369.800.

-Capitán, Teniente de Navío: $1.134.465.

-Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente: $1.009.040.

-Teniente, Teniente de Corbeta: $909.683.

-Subteniente, Guardiamarina, Alférez: $823.875.

En cuanto a los Suboficiales y el personal de otras jerarquías, las remuneraciones quedan de la siguiente manera:

-Suboficial Mayor: $1.404.956.

-Suboficial Principal: $1.245.527.

-Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante: $1.104.177.

-Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar: $971.246.

-Sargento, Cabo Principal: $871.959.

-Cabo Primero: $782.532.

-Cabo, Cabo Segundo: $724.278.

-Voluntario 1ra., Marinero 1ra.: $659.720.

-Voluntario 2da., Marinero 2da.: $610.510.

