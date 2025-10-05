Tras las lluvias, cuándo mejorarán las condiciones de tiempo en Entre Ríos

El pronóstico del tiempo

Gran parte del domingo seguirá bajo la influencia de chaparrones y lluvias aisladas, aunque ya sin la intensidad suficiente como para sostener la alerta. Pero si se prevén ráfagas de viento sur de entre 42 y 59km/h.

La primera semana de octubre ilusionó con la primavera en Entre Ríos. Todos los días fueron agradables a cálidos, con temperaturas que superaron los 23°C y jornadas estables, soleadas y secas. Este sábado arrancó con sol pleno y ambiente cálido, acompañado de un ascenso sostenido de la humedad y un viento norte persistente. El resultado: una tarde de calor en la ciudad de Paraná con registros térmicos que alcanzaron los 30 °C.

Mientras tanto, un frente frío avanzó desde el sudoeste y su desplazamiento dejó a su paso una alerta amarilla por tormentas fuertes sobre la provincia y gran parte del centro del país, que se mantendrá vigente hasta la mañana de este domingo. Según el Servicio Meteorológico Nacional, el área será afectada por tormentas fuertes con abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas que podrían superar los 60 km/h. “Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 60 mm, pudiendo ser localmente superiores”, indicó el organismo pronosticador.

Una vez que el frente avance, el tiempo no mejorará rápidamente. Gran parte del domingo seguirá bajo la influencia de chaparrones y lluvias aisladas, aunque ya sin la intensidad suficiente como para sostener la alerta. Pero si se prevén ráfagas de viento sur de entre 42 y 59km/h.

El ambiente será completamente distinto al vivido en la previa: viento persistente del sur, cielo cubierto, lluvias intermitentes y un descenso de temperaturas cada vez más marcado. Hacia la noche del domingo será necesario volver a los abrigos más gruesos, porque el frío se hará sentir con fuerza.

El pronóstico para el comienzo de semana

El arranque de la semana traerá mejoras. El lunes se espera un cielo parcialmente nublado, pero el contraste térmico será notorio. Las mínimas descenderán hasta 11°C en la capital entrerriana.

La tarde tampoco ofrecerá demasiado alivio: las máximas se ubicarán en torno a los 21ºC, configurando un escenario más parecido a una tarde típica de agosto que a pleno mes de octubre.

A partir del martes, las buenas noticias. El viento comenzará a rotar al norte y las temperaturas iniciarán un ascenso gradual. Las mañanas seguirán frías, con registros cercanos a 8°C, pero las tardes volverán a alcanzar los 23 grados, con mucho sol y pocas nubes.

El resto de la semana se mantendrá estable y mayormente soleado, con temperaturas en ascenso. El calor volverá a sentirse hacia jueves y viernes, cuando los valores máximos alcancen los 28ºC en el comienzo del nuevo fin de semana en Paraná.

La primera semana completa de octubre mostrará un abanico de situaciones: del calor veraniego y las tormentas fuertes, a mañanas frías y tardes soleadas con ambiente cada vez más primaveral. Un recordatorio que refiere a la variabilidad térmica propia de esta estación del año. (con información de Meteored)

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com