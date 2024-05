Las principales hipótesis del choque de trenes en Palermo

Dejó decenas de heridos

Una formación de la línea San Martín colisionó contra otra que no llevaba pasajeros y como consecuencia hubo decenas de heridos. Cuáles son las principales hipótesis de la investigación que quedó a cargo del juez federal Julián Ercolini.

El choque de dos formaciones del tren San Martín sobre el viaducto Palermo, uno de los puentes en la avenida Figueroa Alcorta, en Buenos Aires, sacudió la mañana y provocó estupor entre los pasajeros y las personas que se movían por la zona. Minutos después, un masivo despliegue de rescate del SAME, bomberos y la policía de la ciudad se observó en el lugar.

La investigación del accidente, a cargo del juez federal Julián Ercolini y del fiscal Carlos Rívolo, está en las primeras instancias, pero hasta el momento se sabe que una formación, integrada por una locomotora y un furgón que trasladaba materiales ferroviarios, fue impactada por un tren de pasajeros que había salido desde Retiro con destino a Pilar. La “liviana”, como se la conoce en la jerga ferroviaria, con locomotora y furgón, estaba detenida en el puente, presumiblemente, siendo utilizada en la reparación de desperfectos en las vías.

Los primeros indicios indican que el tren de pasajeros, que avanzaba con una autorización escrita entregada en Retiro, no logró frenar y evitar el impacto. Las hipótesis que se manejan son dos, según fuentes oficiales: el robo de cables del sistema de señalamiento y una falla en la modulación entre las estaciones, es decir, en la comunicación con el tren de pasajeros para habilitar la circulación. En otras palabras, roblo de cables y error humano.

“Control, chocamos acá. Nos notificaron en Ocampo, casi kilómetro cinco. Había un tren. Ahí me avisa la guarda que viene con el coche vacío”, se escucha en una comunicación de radio la voz de quien sería el maquinista del tren de pasajeros que colisionó con la otra formación. La conversación no fue difundida en forma oficial. “Garita Ocampo, ¿me tomás?”, prosigue el hombre. “El auxiliar de Palermo te había dado la vía para el 53, pero ahí chocó con la liviana”, se suma otro hombre en la conversación. “Sí, sí, ahí me dieron la libranza; llamé varias veces hasta que me la dio y después me consiguió la vía”, agrega otro trabajador. Toda esta comunicación será clave en la investigación.

El choque ocurrió en el kilómetro 4,9, según informó la Secretaría de Transporte de la Nación. “El incidente se produjo por causas que son motivo de investigación y a raíz del mismo descarriló el furgón de la formación vacía y la locomotora y el primer coche del tren de pasajeros. Como consecuencia del incidente, el servicio se presta entre las estaciones Villa del Parque-Pilar”, informó Trenes Argentinos, mientras se producía la atención de los heridos y damnificados.

Personal de emergencia del SAME desplegó un operativo con 60 ambulancias; también bomberos trabajaron en la evacuación de las personas que fueron víctimas de la colisión. Las personas eran bajadas de la formación mediante un sistema de cuerdas por el terraplén para ser trasladadas. Cuando no quedaban personas en los trenes, la unidad canina K9 de Bomberos de la Ciudad realizó una inspección sin encontrar pasajeros atrapados.

Una vez finalizado el operativo de rescate de heridos y cuando finalice el peritaje correspondiente a la investigación comenzarán las tareas de remoción de las formaciones siniestradas. Según fuentes de Trenes Argentinos, la tarea no será sencilla por la complejidad de la zona donde quedaron los trenes, pegados a la estructura del puente.

“En estos casos se utilizan bogies para montar las formaciones y luego arrastrarlas. Pero no hay margen de maniobra en ese sector por lo que no podríamos llegar de esa manera. Hay que pensar que sacar los trenes con grúas o alguna otra manera”, sostienen. Ese operativo podría demandar varios días.

Presuntas causas

A las 11.15 la formación ya había sido totalmente evacuada, sin personas atrapadas en el interior. Según el Ministerio de Salud porteño, en el lugar fueron atendidas 90 personas y 55 heridos derivados a los hospitales Fernández, Pirovano y Rivadavia. Los más graves, hasta el momento, fueron dos personas con traumatismos de cráneo; también habría una mujer con fracturas expuestas, pero se encuentran estables y fuera de peligro. “De los 60 heridos, 30 fueron código rojo y han sido traslados, dos de ellos en helicóptero. De los cuatro maquinistas solo hubo dos trasladados. También hay un personal de la Policía que iba en el tren que fue trasladado”, dijo el Jefe de Gobierno de la ciudad, Jorge Macri.

“Se trasladaron 55 pacientes a diferentes hospitales de la ciudad. Hasta el momento un único paciente sufrió complicaciones por lo que debió ser operado en el Hospital Rivadavia a través de una neurocirugía producto de la fractura del hueso temporal izquierdo. Se encuentra estable y fuera de peligro”, informaron desde el Ministerio de Salud porteño. Los heridos fueron derivados a los hospitales Rivadavia, Ramos Mejía, Durand, Tornú, Pirovano, Piñero, Teodoro Álvarez, Santojanni, Cosme Argerich, Abel Zubizarreta, Cecilia Grierson, Ricardo Gutiérrez y Pedro de Elizalde.

A pesar de que no hay seguridad sobre lo que ocurrió, hay hipótesis que comienzan a tomar fuerza. Los problemas con la señalización tiene más sustento. “La información es que había una locomotora detenida, sola. Se le dio vía libre escrita al conductor que venía con pasajeros, se encontró con la locomotora y chocaron”, contó Omar Maturano, el líder del gremio La Fraternidad, en declaraciones radiales. Se sabe, además, que el motorman del tren de pasajeros detuvo su marcha antes del impacto y luego avanzó, pero se encontró con la otra formación detenida.

“Hace diez días que estamos trabajando así porque se roban los cables de señalamiento. Estamos reclamando hace diez días que los reparen, pero no hay repuestos. Hay una degradación total de la empresa. No solo los repuestos para el señalamiento faltan, sino también para los trenes y los coches”, marcó.

E insistió: “Me acuerdo que estaba todo apagado, todas las señales, por el robo de cables”.

Mientras que el secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta, sostuvo: “Hay múltiples hipótesis pero en este momento no podemos adelantar ninguna de ellas. No podemos adelantar nada y tampoco descartar nada; hay también denuncias de robos de cables y estamos investigando esa situación, pero queremos ser muy prudentes y también poner a disposición de la justicia toda la tarea de investigación. Hay posiblemente algún tema para investigar en cuanto a los avisos, a las señales que se han dado tanto desde las formaciones hacia afuera como los banderilleros y el señalamiento”, agregó.

Además de la investigación judicial habrá otras instancias en marcha para saber cuáles fueron las razones del hecho. “Para determinar qué fue lo que pasó y reconstruir los momentos previos al choque intervendrá la Junta de Seguridad del Transporte”, sostuvo a La Nación una fuente judicial. Fuente: El Once

