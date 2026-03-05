Las provincias perdieron casi $1 billón de coparticipación en el primer bimestre

La situación se produce en un contexto económico complejo, marcado por tensiones internacionales y por la necesidad del Gobierno nacional de sostener el equilibrio fiscal como eje central de su programa económico. Desde el Palacio de Hacienda consideran que la solidez de las cuentas públicas es el principal “escudo” frente a posibles turbulencias derivadas de la crisis internacional.

En ese escenario, la disminución de los ingresos tributarios aparece como uno de los puntos más sensibles del programa fiscal. El ministro de Economía, Luis Caputo, ha reconocido en declaraciones públicas recientes que la recaudación se convirtió en un factor clave para la estabilidad del plan económico y que los ingresos del organismo recaudador deben mejorar en los próximos meses.

La caída de la recaudación y su impacto en las provincias

Un informe presentado por el diputado nacional de Unión por la Patria y exdirector de la Aduana, Guillermo Michel, analizó el comportamiento de los ingresos fiscales durante el inicio de 2026 y advirtió sobre el impacto directo en las provincias.

Según el reporte, durante el primer bimestre del año la recaudación total alcanzó los $34,56 billones. De ese monto, el 37% —equivalente a $12,9 billones— quedó en manos de la Administración Nacional, mientras que el 32%, unos $11,1 billones, fue distribuido entre las provincias a través del sistema de coparticipación.

El resto de los recursos se distribuyó entre otros destinos del sector público. Las contribuciones a la Seguridad Social concentraron el 27% del total, es decir unos $9,3 billones, mientras que otros destinos no presupuestarios representaron el 3%, cerca de $1 billón.

Sin embargo, el dato más relevante del informe está vinculado con la evolución real de los ingresos. Michel advierte que la recaudación registró una caída en términos reales del 7,6% en enero y del 9,7% en febrero, lo que provocó una fuerte reducción de los fondos coparticipables.

Qué provincias fueron las más afectadas

Como consecuencia de ese descenso, los recursos que recibieron las provincias por coparticipación se redujeron en $964.619 millones durante el primer bimestre de 2026, es decir, casi $1 billón menos en comparación con el mismo período del año anterior.

Entre los distritos más afectados aparece la provincia de Buenos Aires, que registró una caída de $204.499 millones en los fondos recibidos. Se trata del mayor impacto en términos absolutos dentro del sistema de coparticipación.

En segundo lugar se ubicó Santa Fe, con una pérdida estimada en $82.967 millones, seguida por Córdoba, donde la caída de recursos alcanzó los $81.028 millones.

El informe advierte que este escenario podría generar tensiones en la relación fiscal entre la Nación y las provincias, especialmente en un momento en que el Gobierno nacional busca avanzar en una reforma tributaria de alcance amplio.

El debate por la reforma tributaria

Uno de los compromisos asumidos por el Gobierno argentino ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) es la presentación de un proyecto de reforma tributaria que simplifique el sistema impositivo y elimine tributos considerados distorsivos.

Entre ellos se encuentra el impuesto a los Ingresos Brutos, una de las principales fuentes de financiamiento de las provincias. Desde el Ministerio de Economía sostienen que este gravamen encarece los costos de producción y se traslada a los precios finales de los productos.

Sin embargo, la caída de los recursos coparticipables complica el escenario político para avanzar en esa discusión. Si las provincias perciben una reducción en sus ingresos, será más difícil lograr acuerdos para modificar o eliminar uno de los impuestos que más recaudan.

En ese sentido, el informe advierte que, si la tendencia actual se mantiene a lo largo del año, el Gobierno nacional podría encontrar mayores resistencias por parte de los gobernadores para avanzar en la reforma tributaria.

El rol de Vaca Muerta y las exportaciones energéticas

En paralelo, algunos analistas consideran que el contexto internacional podría generar oportunidades para la economía argentina. El conflicto en Medio Oriente elevó la volatilidad en los mercados energéticos y podría impulsar un aumento en las exportaciones de petróleo y gas.

Especialistas señalan que la producción de Vaca Muerta podría beneficiarse de este escenario y aumentar los envíos al exterior, lo que incrementaría los ingresos del Estado a través de los derechos de exportación.

Sin embargo, ese tipo de tributos no se distribuyen entre las provincias, ya que las retenciones quedan exclusivamente en manos del Gobierno nacional. Por ese motivo, los gobernadores podrían reclamar cambios en la distribución de otros impuestos.

Entre ellos aparece el Impuesto al Cheque, otro tributo que actualmente no se coparticipa plenamente y que también figura entre los impuestos que el Gobierno analiza modificar o eliminar dentro de la reforma tributaria.

Cuánto pierde la Nación en el reparto

El impacto de la caída de la recaudación no afecta únicamente a las provincias. Según estimaciones del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), también se registra una fuerte disminución en los ingresos que quedan en manos del Estado nacional. De acuerdo con ese centro de estudios, la recaudación que corresponde a la Nación habría caído un 9,3% en términos reales respecto del primer bimestre de 2025.

Por su parte, la porción destinada a las provincias habría registrado una baja del 7,6% en el mismo período.

En términos absolutos, el IARAF estima que la Nación perdió alrededor de $2,4 billones en ingresos durante los primeros dos meses del año, mientras que las provincias registraron un recorte cercano a los $928.112 millones.

De esta manera, entre ambas jurisdicciones la caída total de recursos fiscales alcanzaría los $3,5 billones, un dato que refleja el desafío que enfrenta el sistema tributario argentino en el inicio de 2026.

