Lluvias y descenso de temperatura: así estará el tiempo durante la semana en la región

Pronóstico

Las lluvias y tormentas volverían a presentarse en Paraná entre lunes y martes, con temperaturas que podrían superar los 30 grados. Luego se prevé un descenso térmico hacia mitad de semana y condiciones más estables.

El pronóstico anticipa un cambio en las condiciones del tiempo para los próximos días en la región. Luego de un domingo mayormente estable, se espera el regreso de las lluvias entre lunes y martes, con posterior descenso de las temperaturas hacia mitad de semana. Cabe destacar que para el martes rige un alerta por tormentas para todo el territorio entrerriano.

De acuerdo con las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional y modelos meteorológicos consultados, el lunes comenzaría a notarse un cambio en el tiempo respecto a días anteriores. Durante la jornada se prevé cielo mayormente nublado y probabilidad de tormentas, especialmente entre la tarde y la noche. Las temperaturas irán en aumento, con una máxima que podría alcanzar los 34 grados y una mínima cercana a los 22.

Alerta por tormentas

El martes continuaría la inestabilidad con lluvias y tormentas durante gran parte del día. Las probabilidades de precipitaciones oscilarían entre el 40 y el 70 por ciento en distintos momentos de la jornada. La temperatura máxima rondaría los 33 grados, mientras que la mínima sería de aproximadamente 24. Este día rige un alerta amarilla para toda la provincia: se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Según el SMN, las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional granizo y ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 25 y 60 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

Para el miércoles se espera un marcado descenso térmico. El cielo estaría mayormente nublado pero con baja probabilidad de lluvias, y las marcas térmicas bajarían considerablemente: la mínima sería de unos 15 grados y la máxima de 28.

Hacia el jueves el tiempo tendería a estabilizarse, con cielo parcialmente nublado y temperaturas similares, entre 15 y 28 grados. El viernes volvería a registrarse un leve aumento de la temperatura, con una máxima cercana a los 33 grados.

Finalmente, el sábado podría presentarse nuevamente inestable, con probabilidad de lluvias y tormentas aisladas y temperaturas que se ubicarían entre los 21 y 26 grados. Fuente: El Once

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