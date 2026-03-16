Cancelaron la Finalissima entre Argentina y España por falta de acuerdo sobre la sede

La decisión se tomó tras no lograr un acuerdo sobre una sede alternativa. Se recordará que, inicialmente, el encuentro estaba programado para jugarse en Qatar. Sin embargo, la situación de seguridad en Medio Oriente obligó a descartar esa opción.

El comunicado de la UEFA

A través de un comunicado oficial, la UEFA expresó su malestar por la suspensión del partido. El organismo europeo calificó la situación como “una gran decepción”.

Según explicó la entidad, el conflicto en la región impidió garantizar las condiciones necesarias para disputar el encuentro en Qatar. “Es una gran decepción para la UEFA y los organizadores que las circunstancias hayan privado a los equipos de la oportunidad de competir por este prestigioso trofeo”, señaló el comunicado.

Cancelaron la Finalissima entre Argentina y España

La organización también agradeció al comité organizador y a las autoridades cataríes por los esfuerzos realizados para albergar el partido. En su comunicado, la UEFA también agradeció al Real Madrid por ofrecer el estadio Santiago Bernabéu como posible sede.

El organismo destacó que el club español realizó esfuerzos para organizar el evento con muy poco tiempo de anticipación. Asimismo, reconoció la flexibilidad de la Federación Española de Fútbol durante las negociaciones. Pese a los intentos realizados, el partido finalmente no pudo concretarse, publicó Clarín.

Intentos para encontrar una sede alternativa

Tras descartar Qatar, la UEFA intentó encontrar alternativas para que el partido pudiera disputarse. Una de las propuestas fue jugar el encuentro en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid. La idea incluía un reparto del 50% del público para cada selección. Ese escenario habría permitido mantener la fecha original del partido.

Sin embargo, la Asociación del Fútbol Argentino no aceptó esa opción.

Otra alternativa analizada fue disputar la Finalissima en formato de ida y vuelta. El primer partido se habría jugado en Madrid. El segundo encuentro se habría disputado en Buenos Aires antes de las competiciones internacionales de 2028. La propuesta también contemplaba una distribución equilibrada de entradas para los aficionados. Pero esa alternativa tampoco logró consenso entre las partes.

Últimos intentos de negociación

La UEFA también propuso disputar el partido en una sede neutral dentro de Europa. La idea era mantener la fecha original del 27 de marzo o trasladarla al 30 de marzo. Según el organismo europeo, esa opción también fue rechazada.

Posteriormente, Argentina propuso disputar el encuentro después de la próxima Copa del Mundo. Sin embargo, España no contaba con fechas disponibles para concretar ese escenario.

Finalmente, Argentina manifestó su disponibilidad para jugar únicamente el 31 de marzo. Esa fecha tampoco resultó viable dentro del calendario internacional.

Ante la falta de acuerdo, la UEFA decidió cancelar definitivamente esta edición del torneo, y puso fin a varias semanas de negociaciones entre las federaciones y los organismos organizadores.

Qué es la Finalissima

La Finalissima es un torneo creado a partir de la cooperación entre la UEFA y la Conmebol. El partido enfrenta a los campeones de Europa y Sudamérica con el objetivo de celebrar el fútbol internacional al más alto nivel.

La primera edición se disputó en 2022. En aquella ocasión, Argentina venció 3-0 a Italia en el estadio Wembley de Londres. Fuente: El Once

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