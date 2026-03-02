Los ejes económicos del discurso de Milei: apertura comercial y reformas tributaria y aduanera

Durante su intervención, sostuvo que el Gobierno continuará con una política de equilibrio fiscal y una política monetaria restrictiva con el objetivo de reducir la inflación. “Hoy estamos en las puertas de un gran resurgimiento económico”, afirmó.

Explicó que el equilibrio fiscal permitirá continuar con la baja del riesgo país y de las tasas en dólares, mientras que la política monetaria contribuirá a disminuir las tasas en pesos y la distorsión de precios relativos, publicó Ámbito.

Y prosiguió: “Nótese que esto deriva en una mejor asignación de recursos y en una baja endógena en la tasa de interés, que lleva a mayor acumulación de capital, mayor productividad, salarios más altos y menores niveles de pobreza e indigencia. Es más, la baja del gasto que permitió bajar tanto impuestos explícitos como implícitos, deriva en mayor libertad económica y por ende mayores niveles de prosperidad”.

Apertura comercial y críticas

El mandatario identificó tres pilares de crecimiento: la desregulación de la economía, el capital humano y la apertura comercial. “La productividad de una nación y su proyección hacia el futuro descansan en las espaldas de una ciudadanía correctamente nutrida, educada y protegida. Sin alimento no hay un correcto desarrollo cognitivo, no se puede educar y no se puede ser participante activo en la economía. Por eso, los niños son una prioridad absoluta de este gobierno”, destacó.

Milei delineó la agenda económica 2026

Tras mencionar estos dos puntos se centro en algo que consideró clave: la apertura comercial. “En este sentido, no he tenido reparo alguno en señalar como ladrones a un grupo de empresarios locales, fruto de su accionar comercial”, afirmó Milei. El Presidente centró parte de su crítica en los vínculos entre el poder político y ciertos sectores empresariales. Acto seguido planteó una pregunta al Congreso y al país: “¿Alguien quiere seguir con un modelo empobrecedor donde solo ganan los políticos corruptos y los empresarios amigos del poder, a costa de los argentinos de bien?”.

También criticó el modelo de protección de la industria subsidiada y mencionó casos vinculados al sector del acero, los neumáticos y el aluminio, en referencia a disputas recientes por precios y licitaciones. Las declaraciones generaron reacciones en el Congreso.

“¿O acaso les parece normal pagar la tonelada de tubo de acero u$s4000, cuando se paga u$s1400; y que si no se accede a dicho capricho, se amenaza con adelantar el pago de dividendos para intentar poner en jaque al mercado de cambios?”, dijo Milei y de esta forma volvió a cargar contra Paolo Rocca, CEO de Techint por la polémica por la licitación de caños para una obra de Vaca Muerta. Pero no conforme con eso también citó el caso Fate.

Así, Milei también le dedicó unas palabras a Madanes Quintanilla, el empresario que cerró la fábrica de neumáticos. “¿O acaso les parece bien pagar los neumáticos tres o cuatro veces más caros, contra la extorsión de tirar 920 trabajadores a la calle, mientras se negocia la protección para el sector del aluminio? ¿O acaso les parece bien pagar una remera básica u$s50, cuando la importada cuesta 5?”, expresó el Presidente.

Reformas tributaria y aduanera

Milei anticipó que, tras la aprobación de la reforma laboral, el Ejecutivo impulsará una modificación del sistema tributario y del Código Aduanero.

Ratificó su intención de reducir la carga impositiva y señaló que el sistema tributario debe orientarse al crecimiento económico. Además, confirmó que buscará avanzar en acuerdos comerciales con Estados Unidos y profundizar la integración con la Unión Europea.

Hacia el final de su discurso, explicó que cada ministerio elaboró propuestas de reformas que serán enviadas al Congreso a lo largo del año, en el marco de un paquete de cambios estructurales que el oficialismo prevé impulsar en 2026. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com