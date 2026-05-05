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    Los modelos importados ya representan el 15% del mercado automotor argentino

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    El mercado automotor argentino atraviesa una etapa de reconfiguración en la que los modelos importados comienzan a ocupar un rol cada vez más relevante. Durante abril, según datos de la Cámara de Importadores y Distribuidores Oficiales de Automotores (CIDOA).
    El mercado automotor argentino atraviesa una etapa de reconfiguración en la que los modelos importados comienzan a ocupar un rol cada vez más relevante. Durante abril, según datos de la Cámara de Importadores y Distribuidores Oficiales de Automotores (CIDOA), se registraron 7.085 patentamientos, lo que equivale al 15% del total del mercado, consolidando una tendencia de crecimiento sostenido.

     

    Este avance no responde solo a una cuestión de volumen, sino también a un cambio en la demanda. Los consumidores priorizan cada vez más vehículos con mayor nivel de equipamiento, eficiencia energética y opciones dentro de segmentos en expansión, como los SUVs y los eléctricos. En este contexto, la oferta importada se posiciona como protagonista frente a una industria local que enfrenta nuevos desafíos.

     

    En palabras de Ernesto Cavicchioli, presidente de CIDOA, “los resultados muestran un mercado en plena transformación, donde la innovación y la diversidad de productos impulsan el crecimiento de las marcas importadas en el país”.

     

    Ranking de marcas: dominio asiático en los importados

     

    El liderazgo de abril estuvo claramente marcado por el avance de marcas asiáticas, con fuerte presencia de fabricantes chinos:

     

    BYD: 1.701 unidades (24,01%)

    BAIC: 933 unidades (13,17%)

    Hyundai: 628 unidades (8,86%)

    Chery: 586 unidades (8,27%)

    Haval: 458 unidades (6,46%)

    Kia: 441 unidades (6,22%)

    BMW: 347 unidades (4,90%)

    MG: 345 unidades (4,87%)

    Foton: 219 unidades (3,09%)

    Changan: 212 unidades (2,99%)

    Jetour: 168 unidades

    King Long: 132 unidades

    JAC: 96 unidades

    DFSK: 95 unidades

    Suzuki: 90 unidades

    Volvo Trucks: 89 unidades

    Subaru: 69 unidades

    MINI: 58 unidades

    Dongfeng Camiones: 55 unidades

    Mitsubishi: 54 unidades

    Porsche: 41 unidades

    Shineray: 36 unidades

    KYC: 32 unidades

    GAC Motor: 31 unidades

    JMEV: 23 unidades

    Forthing: 23 unidades

    Volvo: 21 unidades

    JMC: 20 unidades

    Isuzu: 15 unidades

    Great Wall: 14 unidades

    Land Rover: 11 unidades

    Zanella: 9 unidades

    Geely: 7 unidades

    Arcfox: 7 unidades

    Yutong: 6 unidades

    Dongfeng Autos: 4 unidades

    Alfa Romeo: 3 unidades

    Maxus: 3 unidades

    XEV: 3 unidades

    Hino: 2 unidades

    Ferrari: 1 unidad

    Kaiyi: 1 unidad

    Los modelos más vendidos marcan tendencia

     

    El ranking por modelos también refleja el peso de los SUVs y eléctricos dentro de la oferta importada:

     

    BAIC BJ30: 716 unidades

    BYD Atto 2: 694 unidades

    BYD Dolphin Mini: 457 unidades

    Hyundai HB 20: 422 unidades

    BYD Song Pro: 382 unidades

    Kia K3: 352 unidades

    Chery Tiggo 7: 326 unidades

    Haval Jolion: 242 unidades

    Haval H6: 216 unidades

    MG ZS: 211 unidades

     

    Entre los destacados del mes también aparecen modelos como el Changan CS55 (211 unidades), BYD Shark (49), Chery Arrizo 8 (43), Foton Tunland (32), Foton Wonder (8), BAIC BJ60 (4) y Changan Deepal S07 (1).

     

    El dato clave es la concentración: las diez primeras marcas explican más del 82% de las ventas dentro del universo importado. Este escenario muestra un mercado cada vez más competitivo, con jugadores que crecen rápidamente apalancados en precio, tecnología y disponibilidad de producto.

     

    Así, abril dejó en claro que los importados no solo ganan volumen, sino también influencia en la configuración del negocio automotor argentino. Fuente: El Once

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