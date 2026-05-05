Los modelos importados ya representan el 15% del mercado automotor argentino

Este avance no responde solo a una cuestión de volumen, sino también a un cambio en la demanda. Los consumidores priorizan cada vez más vehículos con mayor nivel de equipamiento, eficiencia energética y opciones dentro de segmentos en expansión, como los SUVs y los eléctricos. En este contexto, la oferta importada se posiciona como protagonista frente a una industria local que enfrenta nuevos desafíos.

En palabras de Ernesto Cavicchioli, presidente de CIDOA, “los resultados muestran un mercado en plena transformación, donde la innovación y la diversidad de productos impulsan el crecimiento de las marcas importadas en el país”.

Ranking de marcas: dominio asiático en los importados

El liderazgo de abril estuvo claramente marcado por el avance de marcas asiáticas, con fuerte presencia de fabricantes chinos:

BYD: 1.701 unidades (24,01%)

BAIC: 933 unidades (13,17%)

Hyundai: 628 unidades (8,86%)

Chery: 586 unidades (8,27%)

Haval: 458 unidades (6,46%)

Kia: 441 unidades (6,22%)

BMW: 347 unidades (4,90%)

MG: 345 unidades (4,87%)

Foton: 219 unidades (3,09%)

Changan: 212 unidades (2,99%)

Jetour: 168 unidades

King Long: 132 unidades

JAC: 96 unidades

DFSK: 95 unidades

Suzuki: 90 unidades

Volvo Trucks: 89 unidades

Subaru: 69 unidades

MINI: 58 unidades

Dongfeng Camiones: 55 unidades

Mitsubishi: 54 unidades

Porsche: 41 unidades

Shineray: 36 unidades

KYC: 32 unidades

GAC Motor: 31 unidades

JMEV: 23 unidades

Forthing: 23 unidades

Volvo: 21 unidades

JMC: 20 unidades

Isuzu: 15 unidades

Great Wall: 14 unidades

Land Rover: 11 unidades

Zanella: 9 unidades

Geely: 7 unidades

Arcfox: 7 unidades

Yutong: 6 unidades

Dongfeng Autos: 4 unidades

Alfa Romeo: 3 unidades

Maxus: 3 unidades

XEV: 3 unidades

Hino: 2 unidades

Ferrari: 1 unidad

Kaiyi: 1 unidad

Los modelos más vendidos marcan tendencia

El ranking por modelos también refleja el peso de los SUVs y eléctricos dentro de la oferta importada:

BAIC BJ30: 716 unidades

BYD Atto 2: 694 unidades

BYD Dolphin Mini: 457 unidades

Hyundai HB 20: 422 unidades

BYD Song Pro: 382 unidades

Kia K3: 352 unidades

Chery Tiggo 7: 326 unidades

Haval Jolion: 242 unidades

Haval H6: 216 unidades

MG ZS: 211 unidades

Entre los destacados del mes también aparecen modelos como el Changan CS55 (211 unidades), BYD Shark (49), Chery Arrizo 8 (43), Foton Tunland (32), Foton Wonder (8), BAIC BJ60 (4) y Changan Deepal S07 (1).

El dato clave es la concentración: las diez primeras marcas explican más del 82% de las ventas dentro del universo importado. Este escenario muestra un mercado cada vez más competitivo, con jugadores que crecen rápidamente apalancados en precio, tecnología y disponibilidad de producto.

Así, abril dejó en claro que los importados no solo ganan volumen, sino también influencia en la configuración del negocio automotor argentino. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com