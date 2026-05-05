Banda internacional fabricaba cigarrillos falsos y desde Entre Ríos, ordenaron 24 allanamientos en el país

La investigación, encabezada por la Fiscalía Federal de Gualeguaychú, permitió desarticular una estructura que operaba en Argentina, Paraguay, Chile y Brasil.

(R2820).

El procedimiento se realizó por orden del Juzgado Federal de Gualeguaychú, a cargo del juez Hernán Viri, y a pedido del fiscal federal Pedro Rebollo, con intervención de la Prefectura Naval Argentina.

Operativo de gran magnitud

La causa penal, que demandó más de un año y medio de investigación, permitió establecer que la organización tenía una compleja red de producción, distribución y comercialización de cigarrillos ilegales en distintos países de la región.

En el expediente se investigaron delitos como infracción marcaria, contrabando, falsificación, trata de personas con fines de explotación laboral, evasión tributaria, lavado de dinero, adulteración de certificados y asociación ilícita.

Los allanamientos se realizaron en domicilios de las provincias de San Juan, San Luis, Mendoza, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Entre Ríos, particularmente en las ciudades de Concepción del Uruguay, Gualeguaychú y Villa Paranacito.

Secuestros y clausura de la fábrica

Durante los procedimientos, las fuerzas de seguridad secuestraron documentación relevante, miles de atados de cigarrillos, grandes sumas de dinero en efectivo, teléfonos celulares, vehículos de alta gama y maquinaria específica.

Además, se logró ubicar el sitio donde funcionaba la fábrica clandestina de cigarrillos, que fue clausurada. Allí se incautó una máquina tipo “MK8”, utilizada para la producción masiva de cigarrillos falsificados, con una capacidad de hasta 80 mil paquetes diarios.

Según estimaciones de los investigadores, la organización generaba ingresos superiores a los 46.000 millones de pesos anuales, sólo en relación a una de las marcas falsificadas.

Impacto económico y judicial

Fuentes del caso indicaron que el operativo evitó que empresas del sector sufrieran pérdidas por más de 26 millones de atados de cigarrillos por año, lo que evidencia la magnitud del circuito ilegal desarticulado.

Asimismo, destacaron que se trató de uno de los procedimientos más importantes de este tipo en los últimos 15 años en el país, tanto por la extensión territorial como por el volumen económico involucrado, publicó R2820.

La investigación continúa en curso y no se descartan nuevas medidas judiciales en el marco de la causa. Fuente. El Once

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