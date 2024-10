Los problemas que le causó el huracán Milton al viaje de la Selección a Venezuela

Eliminatorias Sudamericanas

Lionel Scaloni contó los imponderables a los que se sometió la delegación y las alternativas que barajan para llegar a Maturín. “Habíamos pedido poder viajar hoy, pero nos han denegado el viaje”, aseguró el DT.

El huracán Milton, alcanzó nuevamente la categoría 5 con vientos sostenidos de 265 km/h , y generó preocupación en la delegación Argentina que se prepara para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas. El entrenador Lionel Scaloni abordó la situación en una reciente conferencia de prensa, manifestando su inquietud sobre el impacto del fenómeno meteorológico en el viaje del equipo a Maturín , donde enfrentarán a Venezuela.

“La información es la misma que la que tienen ustedes, acá todo se sabe y es muy abierto. Están en alerta igual que nosotros. Habíamos pedido poder viajar hoy, pero nos han denegado el viaje y lo haremos teóricamente mañana si el tiempo lo permite”, explicó Scaloni. A pesar de que el equipo se entrena en el predio de Inter Miami, la situación climática complicó la logística.

El entrenador destacó la complejidad del momento: “Trabajar lo hicimos tranquilos, porque el lugar es perfecto, pero siempre está dando vuelta este tema sobre todo cuando está la seguridad de las personas. Es delicado. El partido es importante, pero mucho más la seguridad. Cuando se habla de vientos, huracanes y que cierran los aeropuertos te preocupas”.

Scaloni no ocultó su ansiedad, especialmente porque no están acostumbrados a vivir situaciones de este tipo. “Si no se puede despegar va a ser difícil al otro día llegar, porque no se puede ir directo a Maturín, ya que tenemos que hacer escala”, advirtió.

Meteorólogos observan a Milton: el nuevo monstruo del Atlántico con vientos destructivos (Captura Fox Weather).

El cierre del espacio aéreo de Venezuela para vuelos argentinos y norteamericanos añade una capa de complicación al viaje, ya que el equipo deberá realizar una escala en Colombia para cambiar de chárter. “Es difícil, pero son cosas que no dependen de nosotros. La verdad que hemos tenido mala suerte, pero lo más importante es la salud de la gente y de nosotros que estamos acá”, enfatizó Scaloni.

Finalmente, el DT comentó sobre el impacto emocional que tiene la situación en los jugadores. “Te podés aislar un rato en el entrenamiento, pero es muy difícil aislarte de lo que pase afuera. Es correcto estar pendiente de la salud de la gente, la seguridad y vivirlo de cerca te aseguro que no está bueno. Es algo nuevo, diferente para nosotros que no estamos acostumbrados. Estamos en alerta; mientras entrenamos nos metemos ahí, pero después al ver las noticias que no son alentadoras, esperamos que sea pasajero y que no tengamos que preocuparnos”, concluyó Scaloni. Fuente: El Once

