Salud instó a completar la vacunación obligatoria antes del inicio de clases: cuáles deben aplicarse

El Ministerio de Salud de Entre Ríos recordó la importancia de completar el esquema obligatorio en niños de 5 y 11 años antes del ciclo lectivo.

Con el objetivo de garantizar un ingreso escolar seguro y reducir el riesgo de enfermedades prevenibles, el Ministerio de Salud de Entre Ríos instó a completar el esquema de vacunación obligatorio en niños y adolescentes de 5 y 11 años que inician una nueva etapa escolar.

En este marco, la cartera sanitaria solicitó a las familias entrerrianas revisar el carnet de vacunación antes del inicio de clases y acercarse al hospital o centro de salud más cercano en caso de tener dosis pendientes. Recordaron que todas las vacunas incluidas en el Calendario Nacional son gratuitas, obligatorias, no requieren orden médica y están disponibles en los efectores públicos de toda la provincia.

Desde la División de Inmunizaciones, dependiente de la Dirección General de Epidemiología, precisaron cuáles son las dosis que corresponden según la edad de los niños.

Advirtieron además que los niños pueden cursar una enfermedad sin presentar síntomas y, aun así, contagiar a otras personas, especialmente a quienes integran grupos de riesgo.

Por último, subrayaron que la vacunación en esta etapa es fundamental para sostener la efectividad de las dosis administradas durante la infancia, ya sea mediante refuerzos, dosis únicas o el inicio de esquemas cuando corresponda, garantizando así una cobertura adecuada para toda la población escolar. Fuente: El Once

