Lunes inestable y con alerta en una zona de Entre Ríos: cuándo mejoraría el tiempo

El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas para diez departamentos de Entre Ríos, con lluvias intensas, ráfagas y posible caída de granizo. Cuándo mejorará el tiempo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este lunes que abarca a diez departamentos de Entre Ríos. La advertencia incluye a Paraná, Nogoyá, Villaguay, La Paz y Diamante, junto con Federal, Feliciano, Federación, San Salvador y Concordia.

Según el informe, “el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las tormentas estén acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y ocasional granizo”. Además, se prevén acumulados de entre 30 y 50 milímetros, con la posibilidad de superar esos valores en forma puntual.

En Paraná y alrededores, la lluvia se hizo sentir con mayor intensidad durante la madrugada de este lunes, aunque ya en la noche del domingo se habían registrado lloviznas leves. Para lo que resta de la jornada, el SMN anticipa que el tiempo tenderá a mejorar. La temperatura mínima fue de 13 grados y la máxima se ubicará en torno a los 21.

En cuanto a la continuidad del mal tiempo, se prevé que la inestabilidad quede limitada solo al lunes. Para el martes, el pronóstico anuncia cielo algo nublado, con temperaturas entre 12 y 21 grados. El miércoles se espera un ascenso, con mínimas de 16 y máximas que alcanzarán los 24 grados. Fuente: El Once

