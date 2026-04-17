“Mañana, tiroteo”: sospechan que la amenaza en escuelas de Entre Ríos y todo el país sería reto viral

Todos de carácter similar: con la fecha escrita, anunciaban que un tiroteo iba a ocurrir y advertían a los alumnos que no asistieran a las instituciones.

Los mensajes o pintadas que se documentaron, por el momento, en escuelas de la provincia de Entre Ríos, Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Mendoza, Chubut y Neuquén, como también en colegios de la ciudad de Buenos Aires.

En el caso de Entre Ríos, se registraron mensajes en establecimientos educativos de los departamentos La Paz, Concordia, Guelaeguaychú, Villaguay, Nogoyá y Paraná.

En la capital entrerriana, circularon capturas de mensajes, supuestamente escritos en diferentes lugares de las Escuelas: Jauretche y Ortiz, Ex Comercio Nº2, Colegio del Huerto, Santa Teresita y Don Bosco, entre otros, según pudo confirmar Elonce.

El hecho llama la atención pocas semanas después de que se descubriera que el estudiante que asesinó a otro alumno en Santa Fe formaba parte de una comunidad virtual que venera las masacres escolares y busca imitarlas.

Las nuevas amenazas llaman la atención y llevan a las autoridades a investigar si se trata de un conflicto real. Por el momento, consideran que se trata de un reto viral acordado por jóvenes en redes sociales.

En tanto, las autoridades de educación, no se manifestaron, aunque en diálogo con Elonce, señalaron que “el tema se está trabajando y en las próximas horas” se referirán a la situación.

Las nuevas amenazas

Las amenazas que se registraron, compartían un mensaje similar: “Mañana, tiroteo. No vengan”. La mayoría incluían la fecha, que estaba pensada para el 14 o 15 de abril. Los mensajes generaron alarma y preocupación en las comunidades educativas de diferentes provincias.

Sin embargo, en las últimas horas, se difundieron algunos mensajes que hacían referencia a una amenaza de violencia para el viernes.

Efectivos de Concordia, concurrieron este jueves a la Escuela Comercio Nº2 recorrieron las instalaciones, corroborando que no había situaciones de violencia y dialogaron con los alumnos, dio cuenta Elonce. Posteriormente, las autoridades de la institución realizaron una denuncia y se investiga la amenaza. El mensaje activó los protocolos de seguridad y varios padres optaron por no llevar a sus hijos a la institución.

Mensajes y su multiplicación

Por el momento se desconoce quién o quiénes escribieron los mensajes, pero la confusión y la alarma, se multiplica sin cesar, debido a que los estudiantes lo difunden a través de las redes.

En muchos casos, se cree que los mensajes, corresponden a un desafío viral de la plataforma TikTok que se replicó en otros colegios y que trascendieron fronteras, multiplicando el pánico en diferentes jurisdicciones.

Por el momento, no hay certezas del origen de los mensajes y se investiga, cómo frenar las amenazas y evitar algún hecho similar a lo ocurrido en San Cristóbal, pero también, para sancionar a los responsables de quienes lo concretan con intenciones que no son reales. Fuente: El Once

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