La canasta de crianza superó el medio millón de pesos en marzo

De acuerdo a la información oficial, criar a un menor de hasta un año demandó $515.236 mensuales. En tanto, el costo más alto se registró en el segmento de 6 a 12 años, donde la canasta alcanzó los $676.431.

Los valores intermedios también muestran cifras elevadas: para niños de 1 a 3 años el costo fue de $616.046, mientras que para el tramo de 4 a 5 años se ubicó en $538.587, evidenciando que en todos los casos se supera ampliamente el medio millón de pesos.

Cómo se compone la canasta de crianza

El informe del INDEC detalla que la canasta de crianza se construye a partir de dos componentes principales: los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de los niños y el costo del tiempo destinado a su cuidado.

En relación al primer punto, el organismo explica: “Para el cálculo del costo de los bienes y servicios para el desarrollo de infantes, niñas, niños y adolescentes se toma el valor mensual de la canasta básica total (CBT) del Gran Buenos Aires (GBA) que difunde todos los meses el INDEC para la medición de la pobreza”.

Además, precisa: “Dentro de la CBT se incluye tanto el costo de adquisición de los alimentos necesarios para cubrir los requerimientos energéticos mínimos como el de los bienes y servicios no alimentarios (vestimenta, transporte, educación, salud, vivienda, etcétera)”.

El valor del cuidado, un factor clave

El segundo componente que explica el alto costo es el tiempo de cuidado. En ese sentido, el organismo señala: “Para la estimación del costo del cuidado de infantes, niñas, niños y adolescentes se considera, en primer término, el tiempo teórico requerido de cuidado para cada uno de los tramos de edad”.

A su vez, el informe agrega: “Las horas de cuidado se valorizan tomando la remuneración de la categoría ‘Asistencia y cuidado de personas’ del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares”.

Este enfoque permite dimensionar no solo los gastos directos, sino también el valor económico del tiempo que implica la crianza, un aspecto muchas veces invisibilizado en las estadísticas tradicionales. Fuente: El Once

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