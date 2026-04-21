Manaos tiene 5 días para pagar más $800 millones de indemnización a exempleado tras litigio

El máximo tribunal provincial dispuso que la compañía pague la suma en un plazo de cinco días hábiles, luego de desestimar el recurso extraordinario federal presentado por la empresa. De este modo, quedó confirmada la sentencia previa que había favorecido al exempleado.

La resolución fue firmada por los jueces Omar Alejandro Palermo, Norma Llatser y Mario Daniel Adaro, quienes sostuvieron que el planteo de la empresa resultó “improcedente en lo sustancial, al ser una cuestión de hecho regida por el derecho común y ajena a la vía extraordinaria”.

Un fallo firme tras años de litigio

El tribunal consideró además que la compañía “repitieron argumentos” ya analizados en instancias anteriores y que “no existe cuestión federal” que habilite la intervención de la Corte Suprema nacional. De esta manera, la decisión dejó firme la condena económica.

Según lo establecido en la última sentencia, dictada en febrero de este año, el monto asciende a $807.676.293,72, cifra que continuará incrementándose por la acumulación de intereses hasta su efectivo pago.

El caso fue difundido por el medio local Los Andes y marca un precedente relevante en materia laboral, especialmente en lo referido a registración y condiciones de contratación.

El reclamo del trabajador

El conflicto se originó a partir de la demanda de un exempleado que se desempeñó como distribuidor en las provincias de Mendoza, San Juan y La Pampa entre 2013 y 2022. El trabajador denunció despido indirecto, irregularidades en la registración laboral, descuentos indebidos y maniobras de evasión previsional.

Según consta en la causa, la relación laboral habría estado encubierta mediante contratos informales que no reflejaban su verdadera situación. Si bien su vínculo formal comenzó en 2015, el empleado aseguró que ya trabajaba para la empresa desde octubre de 2013.

La Cámara Segunda del Trabajo de San Rafael, integrada por los jueces Gonzalo Rivero, Mariana Carayol y Javier Castrillejo, había fijado inicialmente una indemnización cercana a los $1.500 millones, compuesta por $227 millones de capital y más de $1.200 millones en intereses y costas.

Reducción de intereses y sentencia definitiva

Tras la apelación presentada por Refres Now S.A., la Suprema Corte de Mendoza resolvió reducir considerablemente el monto de los intereses. Para ello, aplicó la tasa de préstamos personales del Banco Nación y consideró el perfil económico del trabajador.