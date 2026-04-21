Obras en la Ciudad

Nogoyá

Durante la mañana de ayer, el personal municipal trabajó en las obras de mantenimiento y construcción de obras complementarias en la calle que se está pavimentando.

Limpieza, borrado de huellas y pozos; ensanche y nivelación en calles Mitre, Diamante y La Paz.

Sellado de junta en la obra de pavimentación de calle Concordia.

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com