Nogoyá
Se llevó a cabo la Maratón Barrial organizada por la Escuela Deportiva de Atletismo. La actividad fue en el Barrio San Martín.
Niños, niñas y adultos, compañados por familiares y amigos participaron con entusiasmo y compromiso.
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