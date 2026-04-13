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    Maratón Barrial

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    Se llevó a cabo la Maratón Barrial organizada por la Escuela Deportiva de Atletismo. La actividad fue en el Barrio San Martín.
    Niños, niñas y adultos, compañados por familiares y amigos participaron con entusiasmo y compromiso.
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