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    Feria en Plaza Libertad

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    Ayer se realizó la Feria de Artesanos y Emprendedores en la Plaza Libertad. La actividad apuntó a brindar una alternativa para los vecinos que se acercaron a disfrutar de la propuesta.
    Los interesados pudieron acercarse no solo a ver la exposición de productos sino a adquirir los que estuvieron para la comercialización.
    La actividad organizada por el Área de la Mujer, Género y Diversidad, contó con un espectáculo en vivo de la mano de la banda musical “Recopate”.
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