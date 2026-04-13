Feria en Plaza Libertad

Nogoyá

Ayer se realizó la Feria de Artesanos y Emprendedores en la Plaza Libertad. La actividad apuntó a brindar una alternativa para los vecinos que se acercaron a disfrutar de la propuesta.

Los interesados pudieron acercarse no solo a ver la exposición de productos sino a adquirir los que estuvieron para la comercialización.

La actividad organizada por el Área de la Mujer, Género y Diversidad, contó con un espectáculo en vivo de la mano de la banda musical “Recopate”.