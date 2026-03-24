Fin de semana extra largo: más de 55.000 vehículos pasaron por el Túnel Subfluvial  

Durante el fin de semana largo, se registró un intenso movimiento vehicular en el túnel subfluvial. Desde el puesto caminero resaltaron que no hubo resultados positivos en los controles de alcoholemia.

Un total de 55.761 vehículos circularon entre ingresos y egresos por el puesto caminero del Túnel Subfluvial en lo que transcurre del fin de semana largo, en un contexto de fuerte movimiento turístico y tránsito hacia distintos destinos del país y el exterior. Así lo confirmó el jefe del puesto, Fabricio Erbetta, quien destacó el desarrollo normal de los operativos y el alto nivel de cumplimiento de las normas viales.

“Desde el día jueves hasta la fecha, podemos decir que transitaron por este puesto, tanto de ingreso como de egreso, 55.761 vehículos”, precisó Erbetta en diálogo con Elonce. El volumen de tránsito representó un incremento significativo respecto a días habituales, donde circulan entre 2.600 y 3.000 vehículos diarios.

Destinos y motivos del movimiento

Según explicó el funcionario, gran parte de los conductores se dirigía hacia países limítrofes y destinos turísticos del litoral argentino. “La mayor cantidad de gente manifestaba que se dirigía hacia los países vecinos Brasil, Uruguay, como así también a la provincia de Misiones, Corrientes y algunos venían a conocer también las termas en nuestra provincia”, detalló.

Además, el flujo vehicular se vio impulsado por actividades recreativas y deportivas. “El fin de semana hubo Fórmula 300 en el autódromo, lo cual movilizó gran cantidad de gente a ese evento”, agregó.

Controles y seguridad vial

En el marco de los operativos, se llevaron adelante controles de documentación y alcoholemia de manera permanente. “Se realizaron 987 controles de alcoholemia, los cuales se realizan diariamente las 24 horas de forma aleatoria, arrojando los mismos en su totalidad resultado negativo”, remarcó Erbetta.

El resultado fue valorado como un indicador positivo en materia de seguridad vial. “Podemos decir que eso es un resultado positivo ante la conciencia y la educación que viene teniendo los transeúntes que circulan por este puesto de control”, expresó.

El jefe del puesto también explicó que, si bien en otros fines de semana largos suelen detectarse infracciones, en esta oportunidad no se registraron casos. “En algunos casos tenemos la constatación de algún test de alcoholemia positivo también. Por eso, este fin de semana, gracias al contralor y a la concientización, se ha tomado la precaución de circular sin el consumo alcohol”, afirmó.

Durante los controles, el personal solicitó la documentación obligatoria: “Cédula de identificación del vehículo, DNI, licencia nacional de conducir y el seguro obligatorio que debe tener cada conductor”, enumeró Erbetta.

En relación al cierre del fin de semana largo, anticipó un incremento en el tránsito de regreso, general en horas de la tarde de este martes. Fuente: El Once

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