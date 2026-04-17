Marchesín habló tras su lesión y expresó su dolor: “No encuentro explicación”

El arquero de Boca se refirió por primera vez a la rotura de ligamentos que lo dejará varios meses fuera de las canchas. Compartió un mensaje en redes donde reflejó su frustración y pidió disculpas.

El arquero de Boca, Agustín Marchesín, se expresó por primera vez luego de la grave lesión que sufrió en el partido ante Barcelona de Ecuador, que lo dejará fuera de competencia por varios meses.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el futbolista de 38 años manifestó su dolor tras la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, una lesión que lo marginará de la actividad durante gran parte del año.

“No es fácil digerir ni explicar lo que siento”, escribió Marchesín, en un texto en el que también hizo referencia a lo que significaba para él disputar la Copa Libertadores con Boca.

El mensaje tras la lesión

En su publicación, Marchesín remarcó el valor personal que tenía este desafío en su carrera profesional. “Jugar la Copa Libertadores con Boca era el mayor sueño de toda mi vida”, expresó.

El arquero también reconoció la frustración que le genera este momento. “No encuentro explicación para esto”, agregó, al referirse a la lesión sufrida en el inicio del encuentro, que lo obligó a dejar el campo de juego entre lágrimas.

En ese contexto, recordó el camino recorrido en su carrera y el momento que atravesaba. “Estaba cerca de defender a Boca en la tan hermosa Copa, esa en la que veía a mis ídolos”, señaló.

Disculpas y respaldo al plantel

Además del impacto emocional por la lesión, Marchesín incluyó un mensaje dirigido a la hinchada y a los dirigentes del club.

“Pido disculpas a la gente y a los dirigentes que confiaron por esto que me toca atravesar”, manifestó el arquero, en relación a la expectativa generada en torno a su participación en el equipo.

En el cierre de su mensaje, también dejó un gesto de respaldo hacia sus compañeros. “Acompañaré a mis compañeros de la mejor manera que pueda para lograr los objetivos que tenemos por delante”, afirmó.

Recuperación y panorama en Boca

La lesión de Marchesín representa una baja sensible para Boca, especialmente en un momento clave de la temporada, con el Superclásico en el horizonte y la disputa de la Copa Libertadores.

El parte médico confirmó la rotura del ligamento cruzado anterior, una lesión que demandará varios meses de recuperación y que lo dejará fuera de lo que resta del año.

Ante este escenario, el cuerpo técnico contará con Leandro Brey como principal alternativa en el arco, acompañado por Javier García, mientras se evalúan posibles decisiones de cara al próximo mercado de pases. Fuente: El Once

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