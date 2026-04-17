Rige el alto el fuego entre Israel y el Líbano por 10 días

Israel y el Líbano comenzaron en la medianoche de este jueves un período de diez días de alto el fuego. Las negociaciones se desarrollarán en los próximos días.

Desde el jueves por la tarde rige el alto el fuego por 10 días entre Israel y el Líbano. El cese de los ataques fue anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras conversaciones telefónicas con el presidente del Líbano, Joseph Aoun, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

Trump dijo tras anunciar el acuerdo que invitará a Netanyahu, y a Aoun, a la Casa Blanca para celebrar las “primeras conversaciones significativas” desde 1983.

“Ambas partes desean la paz, ¡y creo que sucederá pronto!”, expresó el mandatario estadounidense.

“Acabo de tener excelentes conversaciones con el muy respetado presidente Joseph Aoun, de Líbano, y el primer ministro Bibi Netanyahu, de Israel. Estos dos líderes han acordado que, para lograr la paz entre sus países, iniciarán formalmente un alto el fuego de 10 días”, escribió Trump en Truth Social.

El mandatario añadió que dio instrucciones al vicepresidente JD Vance y al secretario de Estado Rubio, junto con el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Razin’ Caine, “para que trabajen con Israel y Líbano para lograr una paz duradera”.

Por su parte, Netanyahu afirmó que el alto el fuego tenía como objetivo permitir la continuación de las conversaciones con el Líbano.

Confirmó que Trump lo había invitado junto al presidente del Líbano a reunirse en la ciudad de Washington.

“En las conversaciones, tenemos dos demandas: el desarme de Hezbollah y un acuerdo de paz sostenible, desde una posición de fuerza”, dijo Netanyahu citado por la cadena CNN.

También subrayó que las Fuerzas de Defensa de Israel no se retirarán de sus posiciones en el sur del Líbano durante el alto el fuego de 10 días.

“Permaneceremos en una zona de seguridad de 10 kilómetros, lo que nos permitirá evitar la infiltración en las comunidades y el lanzamiento de misiles antitanque”, remarcó.

En las últimas 24 horas previas a la implementación del cese del fuego, las Fuerzas Armadas de Israel afirmaron que atacaron más de 380 objetivos de Hezbollah en el sur del Líbano.

Las Fuerzas Armadas israelíes señalaron que golpearon lanzadores, cuarteles generales y combatientes del grupo respaldado por Irán, con el objetivo de apoyar a las fuerzas terrestres israelíes en el sur del Líbano, según un informe de CNN.

Los seis puntos del acuerdo

Fecha y plazo inicial

Israel y Líbano pondrán en marcha un cese de hostilidades a partir del 16 de abril de 2026 a las 17:00 EST, por un período inicial de diez días, como gesto de buena voluntad del Gobierno de Israel, con el fin de facilitar negociaciones de buena fe para alcanzar un acuerdo permanente de paz y seguridad entre Israel y Líbano.

En el primer punto resuenan los ecos de los ataques de Israel después de la tregua entre Irán y Estados Unidos. No sólo provocó las reacciones del régimen persa, sino que profundizó la confrontación entre Donald Trump y el papa León XIV.

Posible prórroga y sus condiciones

Este período inicial podrá prorrogarse por mutuo acuerdo entre Líbano e Israel si se demuestran avances en las negociaciones y si Líbano demuestra eficazmente su capacidad para hacer valer su soberanía.

El segundo punto introduce la relación entre Beirut y organizaciones terroristas que operan en su territorio. La más importante de ellas es Hezbollah, que nació tras la invasión de Israel al Líbano en 1982.

Conocido como “Partido de Dios”, tuvo el apoyo desde el inicio de los Guardianes de la Revolución de Irán. Israel abandonó las zonas ocupadas en el Líbano en 2000. Hezbollah se consolidó y hasta se trenzó en una guerra de 33 días con los israelíes en 2006. La ONU estipula que solo el ejército libanés y los cascos azules de Naciones Unidas deben ser desplegados en el sur de Líbano.

Derecho a defensa de Israel

Israel conservará su derecho a adoptar todas las medidas necesarias en legítima defensa, en cualquier momento, contra ataques planeados, inminentes o en curso. Este derecho no se verá impedido por el cese de las hostilidades. Además, no llevará a cabo ninguna operación militar ofensiva contra objetivos libaneses, incluidos objetivos civiles, militares y otros objetivos estatales, en territorio libanés por tierra, mar y aire.

El tercer punto vuelve sobre las amenazas que se ciernen sobre Israel, que fue atacada por Hezbollah hasta último minuto antes del cese al fuego, con el lanzamiento de una decena de misiles desde el Líbano. También el Ejército israelí hizo maniobras este jueves del otro lado de la frontera.

Compromiso por Hezbollah

A partir del 16 de abril de 2026 a las 17:00 EST, y con apoyo internacional, el Gobierno del Líbano adoptará medidas significativas para impedir que Hezbollah y todos los demás grupos armados no estatales disidentes en el territorio del Líbano lleven a cabo ataques, operaciones o actividades hostiles contra objetivos israelíes.

Es la cláusula contra Hezbollah. Explicita el compromiso del Líbano a frenar los ataques de la organización terrorista. Para su entrada en vigencia contemplaba la misma fecha y hora que el cese al fuego Líbano-Israel.

Es, además, el punto de incertidumbre sobre la factibilidad del cese de las hostilidades en los próximos diez días.

“Tendrán que seguir muy de cerca lo que ocurre sobre el terreno. Si nos sentimos amenazados, reaccionaremos. No nos vamos a ir a ninguna parte. Mantenemos nuestras posiciones”, advirtió el representante permanente de Israel ante la ONU, Danny Danon.

Cláusula de soberanía en el sur del Líbano

Todas las partes reconocen que las fuerzas de seguridad del Líbano tienen la responsabilidad exclusiva de la soberanía y la defensa nacional del país; ningún otro país o grupo puede arrogarse la condición de garante de la soberanía del Líbano.

Por un lado, este punto del memorando intenta acotar la influencia de Hezbollah sobre los territorios del sur libanés. Pero también deja bajo atención los reclamos del presidente del Líbano, Joseph Aoun.

“La retirada de las fuerzas israelíes del territorio libanés es un paso fundamental para consolidar el alto el fuego y permitir el despliegue del Ejército del Líbano hasta las fronteras internacionales, extendiendo plenamente la autoridad del Estado y poniendo fin a cualquier presencia armada”, dijo Aoun este jueves, antes del anuncio de acuerdo que hizo Trump en las redes.

Benjamin Netanyahu ya avisó que mantendrá la presencia de militares israelíes en una zona de seguridad de 10 kilómetros. “Mucho más fuerte, mucho más potente, mucho más controlable y mucho más sólida que la que teníamos antes. Aquí es donde estamos y no nos iremos”, aseguró el primer ministro israelí.

El Líbano ya les pidió a los pobladores del sur del país que esperen a la entrada efectiva en vigencia del acuerdo para comenzar a regresar a sus casas.

Negociaciones y la cuestión de la frontera

Israel y el Líbano solicitan a Estados Unidos que facilite nuevas negociaciones directas entre ambos países con el objetivo de resolver todas las cuestiones pendientes, incluida la demarcación de la frontera terrestre internacional, con vistas a concluir un acuerdo integral que garantice la seguridad, la estabilidad y la paz duraderas entre los dos países.

Establece el punto de partida de las negociaciones que ambos países llevarán a cabo en Estados Unidos.

La mención de la cuestión de la frontera es significativa, ya que no existe un acuerdo firmado entre Líbano e Israel sobre el asunto. Tras décadas de conflicto, se toman como válidos los límites que en 2000 estableció las Naciones Unidas. Se los conoce como “la Línea Azul”, que se extiende por 130 km. Fuente: El Once

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