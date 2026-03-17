María Becerra llevaba un corset bien argentino cuando fue “arrestada” por Sabrina Carpenter en Lollapalooza

Mientras comenzaban las primeras estrofas de la canción, el público empezó a mirarse entre sí con la expectativa de descubrir quién sería la persona seleccionada esa noche. Ese instante se volvió una tradición dentro de la gira “Short N’ Sweet”, en la que Carpenter “detiene” a algún espectador por ser “demasiado atractivo”.

Entre gritos ensordecedores y la sorpresa general, la elegida fue María Becerra, quien se encontraba entre los asistentes disfrutando del show. La escena rápidamente captó la atención del público y de las cámaras, convirtiéndose en uno de los momentos más celebrados de la jornada.

Un cruce inesperado en pleno festival

Todo comenzó cuando Carpenter recorrió con la mirada al público en busca de alguien “hot”. Fue entonces cuando se detuvo en la artista argentina y decidió interactuar con ella desde el escenario.

La pantalla gigante enfocó a Becerra, quien reaccionó entre risas cuando la cantante comenzó a hablarle en medio del fervor de los fans. “¿María? María. Oh, tan bonita”, dijo Carpenter, provocando un estallido inmediato entre los presentes.

Luego llegó otra pregunta que dio lugar a una escena aún más llamativa. Cuando Sabrina consultó de dónde era, la cantante argentina respondió de una manera muy particular: se desabrochó el abrigo y dejó ver un corset empedrado que representaba la bandera argentina. Ante ese gesto, la artista estadounidense respondió con humor: “Bueno, ¿puedo ser de ahí yo también?”.

La “Juno girl” argentina

El momento culminante llegó cuando Carpenter lanzó la pregunta que ya se volvió una marca registrada del show y que anteriormente tuvo como protagonistas a celebridades como Anne Hathaway, Millie Bobby Brown y Gigi Hadid.

Frente a la multitud, la cantante formuló la frase clave del segmento. “No sé si alguna vez te han arrestado, María… Pero, ¿me harías el honor de ser la ‘chica Juno’ más bella de Argentina esta noche?”, expresó.

La respuesta del público fue inmediata. Entre aplausos y gritos, María Becerra aceptó el juego y terminó convertida oficialmente en la “Juno girl” argentina de la noche. Con las icónicas esposas rosadas colocadas, la artista protagonizó una de las postales más recordadas de la última edición del festival, consolidando un cruce inesperado entre dos de las figuras más populares del pop actual. Fuente: El Once

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