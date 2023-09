Mariano Werner se baja de la Trans Am para enfocarse en la definición del TC

Mariano Werner realizó, durante una parte de la temporada, una incursión en la categoría Trans-Am de los Estados Unidos. Acompañado por Marcelo Occhionero, el entrerriano disputó algunas competencias con un Mustang atendido por el equipo de Mike Cope.

A pesar de que el empresario radicado en el país del norte adquirió el auto con el que participaron, en forma conjunta decidieron interrumpir de forma momentánea el proyecto para abocarse de lleno a la definición del Turismo Carretera. El propio Occhionero confirmó al medio Visión Auto.

“Todas las pilas están a full puestas en el TC como corresponde. Es más, Mariano no va a correr ninguna de las fechas restantes con el Mustang en Trans Am, para continuar abocado de lleno al TC que lo merece y por otra parte así debe ser, dado lo tan competitiva que se ve a la categoría. Trans Am pasará a ser prioridad una vez que finalice el campeonato de TC en diciembre y hayamos avanzado en la finalización del Mustang”, expresó el necochense.

La modernización del Turismo Carretera avanza sobre rieles firmes de cara a la temporada 2024. Uno de los pilotos que será parte de la renovación será Mariano Werner, que armará un Mustang para el año que viene. Sin embargo, habría algunas demoras en la construcción del nuevo auto.

Uno de los titulares del equipo de Werner en el TC, Marcelo Occhionero, dio una actualización sobre los planes que tienen para el 2024 y puntualmente se refirió al estado del vehículo de nueva generación.

“Para la temporada próxima el equipo de TC seguirá igual y con Rody Agut en los motores y, como es sabido, Mariano va a contar con el Mustang que se encuentra en pleno armado, pero, lamentablemente, muy retrasado debido a no contar aún con las partes de carrocería, techo, puertas, paneles laterales; y al no disponerlas en el taller de Mariano en Paraná, no pueden avanzar con los trabajos”, manifestó Occhionero.

Y agregó para cerrar: “Lo demás está todo casi listo, la estructura, colocada la caja, frenos, suspensiones, «presentado» el motor, pero sin la carrocería no se puede avanzar con periféricos, trompas, alerones que tengo entendido reemplazarán a los actuales spoilers, tomas de aire, mangueras, etc. Queríamos tenerlo listo al auto para presentarlo en la última fecha, el 3 de diciembre, pero lo veo complicado, veremos”. Fuente: Carburando