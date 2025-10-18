Boca dio a conocer la primera lista de convocados tras fallecimiento de Russo

El último partido del Xeneize fue la goleada por 5-0 a Newell’s en la Bombonera el pasado 5 de octubre. Con respecto a ese encuentro, el gran ausente es Edinson Cavani, que sufrió una molestia en el psoas y fue descartado de manera preventiva.

La otra baja es Alan Velasco, que tuvo un golpe en la rodilla en un entrenamiento y tras los estudios se confirmó que tuvo una distensión del ligamento lateral interno de la rodilla derecha. Tampoco está Agustín Martegani, por cuestiones tácticas.

De esta manera, Úbeda convocó a 24 futbolistas, entre los que se destacan Leandro Paredes, Miguel Merentiel y la vuelta de Carlos Palacios

Por otro lado, los hinchas puntualizaron en un detalle en referencia a Miguel Ángel Russo: la foto de fondo es del festejo de gol del exentrenador en el Mundial de Clubes ante el Bayern Múnich.

La lista de convocados de Boca para enfrentar a Belgrano. (Foto: Bocajrs/IG)

“Por Boca y por Miguel. Qué fotón“, ”Ganen por Russo“, ”A dejar todo por este club. Como él“, ”Mañana todos juntos, a ganar y a honrar la memoria de Miguelo. Vamos Boca“, fueron algunos de los comentarios más emotivos.

Cuándo juega Boca contra Belgrano por el Torneo Clausura

El partido de Boca contra Belgrano se jugará este sábado a las 18 (hora de la Argentina),

Quién transmite el partido de Boca ante Belgrano

El partido de Boca contra Belgrano por el Torneo Clausura se podrá ver por ESPN Premium. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com