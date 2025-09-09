Martes: “Mejoras en la Ciudad”

Nogoyá
En la mañana de hoy, el personal municipal de la Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos, realizó diversos trabajos de mantenimiento de calles en la ciudad. Los trabajos contemplan tareas de nivelación, corrección de pozos, limpieza y borrado de huellas.
Mantenimiento de calle Pública entre Rocamora y Ricardo Balbín
Mantenimiento de calle Ricardo Balbín entre Los Recolectores y Arturo Illia
Mantenimiento de calle Vivanco entre Alberdi y Vuelta de Obligado.
