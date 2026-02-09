Martina Santucho es la Nueva Representante del Carnaval Nogoyaense

Nogoyá
Durante la cuarta noche de Carnaval, se llevó a cabo la Elección de la Representante 2026, frente a un excelente marco de público que se hizo presente en el circuito de Boulevard Sarmiento. Martina Santucho, postulante de la Comparsa Maymará fue electa.
Además, se distinguió a Denise Gómez Turi (Forzza Annonima) como Primera Acompañante; a Lucía Seeling (Samba Lelé) como Segunda Acompañante; Carla Guadalupe Durán (Pirata Di Samba) como Miss Espíritu Carnavalesco y Mailén Medrano (Batulazy) como Miss Simpatía.
.
Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter
Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com