Nogoyá vivió su Cuarta Noche de Carnaval

Ciudad

Con un gran marco de público se llevó a cabo la cuarta noche del Carnaval Nogoyaense que está edición tiene por nombre “Esteban Chiky Ramos”. La jornada contocon la Elección de la Representante 2026. El presidente municipal Bernardo Schneider Nogoyá junto a su equipo de gobierno acompañaron la actividad.

Las expresiones desfilaron por el corsódromo de Boulevard Sarmiento, acompañados por las palmas de los jurados, los vecinos de los diferentes barrios y visitantes.

