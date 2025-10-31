Medio italiano afirma que Franco Colapinto seguirá en Alpine en 2026: cuándo se oficializaría

En dicha carrera, Colapinto finalizó en la posición 16°, mientras que su compañero de equipo, Pierre Gasly, culminó en el 15°. El desempeño del argentino, a pesar de estar por detrás en el resultado directo, despertó nuevamente los rumores sobre su permanencia en Alpine, luego de que en pista mostrara un ritmo competitivo frente a Gasly y protagonizara un episodio de sobrepaso en Austin que lo posiciona como una figura de interés en la escudería.

Franco Colapinto y Flavio Briatore. (SOPA Images).

Rumores de confirmación

Una nota publicada por los periodistas Paolo D’Alessandro y Piergiuseppe Donadoni en el medio italiano especializado AutoRacer indicó que la decisión del directivo Flavio Briatore ya estaría tomada: “Franco Colapinto ha sido confirmado y permanecerá en Alpine en 2026”.

El artículo precisó además que el anuncio oficial se espera “en torno al próximo Gran Premio, en Brasil”, y que dentro de la escudería se valoró una evolución del piloto argentino, tanto por sus buenos recientes resultados como por el apoyo interno del equipo.

Un regreso complicado con señales alentadoras

Colapinto llegaba a México tras su regreso a la categoría reina y con una serie de desafíos por delante. Durante la previa del evento, el campeón bonaerense recibió la dolorosa noticia del fallecimiento de su abuelo Leónidas, lo que implicó un golpe anímico importante. Aun así, sacó adelante la sesión del sábado, aunque la lluvia obligó a modificar el cronograma del domingo.

(Formula 1 via Getty Images).

En la clasificación de ese Gran Premio sufrió un impacto en la Q1 y, ya en la carrera, tuvo una buena arrancada pero durante una neutralización perdió el control debido al estado del pavimento y protagonizó un duro accidente que lo dejó sin puntos. Pese al traspié, su actitud fue vista con buenos ojos por la escudería de cara a lo que será el GP de Brasil.

En rueda de prensa, Colapinto comentó: “Estoy muy entusiasmado. Solo ir allí y ver a todos los fanáticos y a toda la gente que me apoya va a ser genial, así que tengo muchas ganas”. Sobre su paso anterior por la Williams Racing, añadió: “Creo que fue el momento en que mi año empezó a ir un poco cuesta abajo, cuando empecé a tener más dificultades. No estaba disfrutando en ese momento, había mucha presión, muchas cosas pasando”.

El futuro inmediato de Alpine

Por su parte, el equipo Alpine vive una etapa de transición. Su director técnico, David Sánchez, estuvo ausente durante el GP de México porque se encuentra enfocado en el desarrollo del monoplaza A526, de cara al cambio reglamentario de 2026 y al inicio del uso de motores Mercedes. Dicha apuesta estratégica motivó que Alpine dejara de incorporar actualizaciones en lo que resta de la temporada, lo que se tradujo en falta de resultados y puntos.

En el campeonato de constructores, Alpine acumula apenas 20 unidades —todas ellas aportadas por Pierre Gasly— y ocupa la última posición, muy lejos de equipos como Sauber F1 Team, que sumó 60 puntos gracias a sus pilotos Gabriel Bortoleto y Nico Hülkenberg.

¿Qué implicaría la confirmación de Colapinto?

De concretarse el anuncio en Brasil de la continuidad de Colapinto en Alpine, representaría un importante respaldo para el talento argentino y una señal de que la escudería apuesta por su desarrollo futuro, más allá de las dificultades evidenciadas en lo que va del año. Para Colapinto, significaría también mayor estabilidad en un entorno de alta presión y expectativas, y la posibilidad de consolidarse en la máxima categoría bajo una estructura que apunta a 2026 como año clave.

Para Alpine, retener al piloto implicaría mantener una apuesta en talento joven, especialmente cuando la escudería enfrenta la doble transición de motor y reglamentos. Además, la continuidad de Colapinto podría resultar un activo para la proyección de la marca en mercados latinoamericanos, donde su figura genera seguimiento y expectativas.

Próximos pasos y expectativas

El próximo hito relevante será la celebración del Gran Premio de Brasil 2025, que se realizará los días 7, 8 y 9 de noviembre en el circuito de Interlagos. En ese marco, se espera que Alpine oficialice la extensión de contrato de Colapinto para 2026, según el medio italiano. Mientras tanto, Colapinto debería enfocarse en sumar resultados concretos, experimentar lo menor posible y mostrar que su progreso justifica la confianza del equipo. (Con información de Carburando-AutoRacer)

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com